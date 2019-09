Clementino a Monte Sant’Angelo

Di:

Il prossimo 29 settembre secondo calendario cristiano è la festività dei tre Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele, la provincia di Foggia ha la famosa grotta di San Michele a Monte Sant’Angelo che da tempo immemore – sin dall’età tardo antica – è tappa obbligata per il cosiddetto “turismo religioso”, da ogni parte del mondo cristiani e non solo si recano a Monte Sant’Angelo per visitare la grotta dell’Arcangelo unendo semmai a pochi chilometri la visita alle reliquie di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.

Come ogni anno Monte Sant’Angelo si veste a festa per il proprio Santo Patrono, in particolare, quest’anno con un ospite d’eccezione del mondo musicale nazionale ed internazionale: il rapper Clementino sabato 28.

Clementino, all’anagrafe Clemente Maccaro, avellinese classe 1982, è dal 2006 sulla cresta dell’onda del rap italiano, tanto apprezzato tra i giovanissimi, i giovani e non solo, un rap mai volgare o trasgressivo, melodicamente napoletano, orecchiabile e mai scontato. Il suo rap si unisce alla innovativa musica elettronica e al cantautorato, Pino Daniele è suo punto di riferimento indiscusso, guarda al futuro ma senza mai dimenticare il passato che non tramonterà mai.

Il rapper in piazza per il pubblico garganico si esibirà nel suo “Tarantelle Tour”, con brani come: Mare di notte, in cui rientra perfettamente il connubio tra “antico e moderno”, senza dimenticare l’intramontabili: Senza pensieri; O’ vient; La cosa più bella che ho, o il sanremese Quando sono lontano, al settimo posto nella sessantaseiema edizione del Festival della canzone italiana nel 2016, o Ragazzi fuori sedicesima al 67 Festival di Sanremo del 2017.

L’appuntamento è per sabato 28 settembre alle ore 22:00 in piazza Papa Giovanni II ad ingresso gratuito.

Alessio Walter De Palma