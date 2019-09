Criminalità foggiana, torna libero Enzo Miucci

Di:

Enzo Miucci, detto U’ Criatur, è tornato in libertà. Una scarcerazione eccellente nel panorama della mafia foggiana, perché Miucci è ritenuto l’uomo al vertice del clan Li Bergolis-Miucci, soprannominati i ‘Montanari’ perché la loro massima influenza è esercitata nel territorio di Monte Sant’Angelo, sul Gargano. Trentasei anni, U’ Criatur era stato arrestato dai carabinieri, guidati fino a pochi giorni fa dal comandante Marco Aquilio e ora da Nicola Lorenzon, nel maggio scorso per violazioni della sorveglianza speciale. Ora, scontato il periodo dovuto, è in attesa – a quanto si apprende – che gli venga nuovamente notificata la nuova misura.