“A cucine aperte la voglia di Puglia vien mangiando”

La gastronomia pugliese s’impara direttamente in cucina a Cucine Aperte, la giornata simbolo della ristorazione di qualità, che per il terzo anno coinvolge i soci del Consorzio La Puglia è Servita in tutta la regione. Per l’edizione 2019, la data da segnare in agenda è sabato 28 settembre, per questo evento che diventa sempre più l’appuntamento immancabile per tutti i food lover.

“Cucine aperte richiede ai soci un grande sforzo organizzativo, che però viene sempre ripagato – commenta Beppe Schino, presidente del Consorzio. – Siamo sempre sorpresi dall’interesse dei visitatori, dalla quantità di domande e curiosità con cui vengono a trovarci. Il pubblico non si accontenta più di mangiar bene, ma è sempre più attento a come mangia, le materie prime, le preparazioni, i procedimenti. Per questa edizione torneremo a focalizzarci su una sola giornata, ma con una crescita qualitativa: la più grande novità è la partecipazione più attiva da parte degli artigiani del gusto del Consorzio, che apriranno le loro aziende e in alcuni casi saranno ospiti di altri soci ristoratori. Immancabile, poi, la presenza dei nostri partner del Movimento Turismo del Vino Puglia e di Buonaterra, che arricchiranno i nostri piatti con i loro prodotti. Cucine Aperte è un evento che migliora ogni anno grazie alla collaborazione di tutti, per raccontare il grande lavoro di squadra dietro ogni piatto, dalla materia prima alla presentazione.”

Giunto alla terza edizione, Cucine Aperte già si prepara a riconfermare il suo successo, come format che incentiva i consumatori ad approfondire, valutare e riconoscere cosa mangiano, attraverso la gli alti standard dei soci del Consorzio, tutti professionisti dell’ospitalità e della ristorazione accomunati dall’equilibrio tra territorio, ricerca e tradizione, celebrando insieme la ricchezza e la varietà della cultura enogastronomica di Puglia.

“Il cibo è un’esperienza fondamentale per un turista in Puglia, gran parte della cultura della nostra regione passa attraverso la gastronomia – afferma l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone – Dalle coltivazioni che disegnano i nostri paesaggi alle materie prime uniche, passando per ricette, tradizioni, fino alla tipica accoglienza dei pugliesi, sempre pronti ad aggiungere un posto a tavola per i visitatori. I sapori e i profumi della nostra terra sono uno degli ingredienti vincenti per la promozione del nostro territorio, come dimostra il crescente interesse del pubblico verso tutto ciò che è mangiar bene e cultura del cibo. Dobbiamo dirlo, è la cosa più bella far partecipare ad iniziative come Cucine Aperte che consentono non solo di degustare la nostra enogastronomia ma di viverla come una esperienza anche dietro le quinte e di conoscere la cultura legata al cibo, al territorio e alle tradizioni pugliesi”.

Saranno 19 le strutture di ristoratori e artigiani del gusto aderenti all’iniziativa, dislocate sull’intero territorio regionale: Forno Sammarco – San Marco in Lamis (Fg); Al Primo Piano – Foggia; Locanda Di Nunno – Canosa di Puglia (Bt); Antichi Sapori – Andria/Montegrosso; Ristorante Perbacco – Bari; StammiBene – Bari; Terranima – Bari; La Locanda di Federico – Bari; Taverna Le Rune – Bari Torre a Mare; VeeTaste – Bari- Modugno; L’Osteria di Chichibio – Polignano a Mare (Ba); Lama San Giorgio – Rutigliano (Ba); Masseria Amastuola – Crispiano (Ta); Pasta Centoni – Mottola; Vinilia Wine Resort – Manduria (Ta); Masseria Il Frantoio – Ostuni (Br); Lilith – Strudà (Le); Origano – Minervino di Lecce (Le).

Che cos’è una planetaria? A che serve un essiccatore? Quali sono gli attrezzi fondamentali in una cucina? Per tutta la giornata, cuochi e ristoratori saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande, curiosità e mostrare da vicino la vita di tutti i giorni di una brigata di cucina. I ristoranti non avranno più segreti per i partecipanti, che potranno visitare le cucine, approfondire la conoscenza delle materie prime, seguire laboratori, degustazioni tematiche, e naturalmente assaggiare le preparazioni a cura dei ristoratori soci, tra i migliori di tutta la Puglia. La particolarità della manifestazione è proprio nell’incontro diretto con i cuochi, che diventano ambasciatori in prima persona della gastronomia pugliese, accompagnando i clienti nel cuore della propria cucina e del proprio rapporto con le materie prime del territorio, attraverso l’esperienza diretta “sul campo”.

Anche per questa edizione, ogni struttura sceglierà un “Prodotto nel piatto”, su cui incentrare la degustazione: i visitatori potranno quindi spostarsi da una struttura all’altra, assaggiando le diverse tipicità di ogni territorio. In degustazione anche i vini del Movimento Turismo del Vino Puglia, gli extravergine di Buonaterra – Movimento Turismo dell’Olio Puglia e i prodotti tipici raccontati direttamente dai produttori e dagli artigiani del gusto del territorio.

In più, un ricco programma di attività animerà le strutture nel corso della giornata: talk, laboratori per grandi e piccini, abbinamenti cibo/vino e molto altro ancora.

Tra i microeventi da non perdere il laboratorio dedicato al Lievito Madre da Forno Sammarco a San Marco in Lamis (Fg); A Foggia da Al Primo Piano focus dedicato al pomodoro giallo; Ad Andria/Montegrosso da Antichi Sapori, focus sui ceci e passeggiate nell’orto di Pietro Zito; a Canosa di Puglia da Locanda di Nunno, giornata dedicata alle fave secche; a Bari le lezioni di cucina e pasticceria da Stammibene; il laboratorio emozionale di orecchiette realizzate con farina di grano arso da Terranima; lezione di cucina barese e presentazione del libro di Viviana Guarini “Non dirlo al cuore” da La Locanda di Federico; la dimostrazione e degustazione di Riso Patate e Cozze da Perbacco; A Bari Torre a Mare da Taverna Le Rune, protagoniste le orecchiette realizzate con la farina “Senatore Cappelli”. A Rutigliano da Lama San Giorgio (a partire dalle ore 18), si potrà assistere alla raccolta dell’uva da tavola e degli ortaggi prodotti dalla tenuta. A Polignano a Mare da Osteria di Chichibio, protagonista il gazpacho rivisitato e le guarnizioni realizzate con l’essiccatore. In Magna Grecia, a Manduria, Vinilia Wine Resort attende i visitatori con il laboratorio di pasta fresca a cura di Pietro Penna e la sua brigata di cucina (prenotazione obbligatoria). Da Masseria Amastuola, invece, tour alla scoperta della tenuta e del “vigneto giardino” ideato dal grande paesaggista Fernando Caruncho (prenotazione obbligatoria).

In Salento ad Ostuni da Masseria Il Frantoio, degustazione delle “Pizzelle della nonna col sughetto” preparate al momento nella corte della masseria; a Minervino di Lecce da Origano laboratorio a cura di Alfredo De Luca dedicato ai piatti della tradizione pugliese a base di melanzane, con focus sulla Parmigiana. A Strudà da Lilith laboratorio dedicato alla pasta fresca tipica salentina.

Novità della terza edizione, la presenza degli artigiani del gusto come ospiti dei ristoratori: a Bari VeeTaste porterà da Perbacco un focus sulle erbe aromatiche prodotte con la Urban Agricolture mentre Pasta Centoni da Mottola sarà ospite della cucina di Masseria Amastuola. Ad Andria, Caseificio Olanda attende i visitatori per il laboratorio dedicato alla lavorazione della mozzarella (prenotazione obbligatoria).

Ma Cucine Aperte ci si potrà fermare anche a pranzo o cena con gli speciali menù degustazione ideati per l’occasione da StammiBene – Bari; Terranima – Bari; La Locanda di Federico – Bari; Lama San Giorgio – Rutigliano (Ba); Vinilia Wine Resort – Manduria (Ta); Masseria Il Frantoio – Ostuni (Br); Lilith – Strudà (Le).

Una vera e propria festa, per celebrare la ricchezza della gastronomia pugliese: uno scrigno di tesori agroalimentari rinomati in tutto il mondo, che abbinati a un’antichissima tradizione culinaria regionale rappresentano una delle migliori motivazioni per un viaggio attraverso questa terra affascinante.

Organizzare al meglio il proprio itinerario di visita sarà più semplice, grazie alla speciale mappa delle aziende partecipanti realizzata su Google Maps. Per usarla, basta cliccare da tablet o smartphone su questo link -http://tiny.cc/CucineAperteMap -oppure connettersi al sito www.lapugliaeservita.com, cliccare sulla mappa in homepage e scegliere di aprirla con l’app di Google Maps. Selezionando la singola struttura si potranno conoscere orari di apertura e programma delle attività, oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungere l’azienda e creare il proprio percorso. L’elenco delle strutture aderenti, orari, giorno di apertura e il programma completo della manifestazione sono disponibili sul sito www.lapugliaeservita.com e sulle pagine social del Consorzio.

Cucine Aperte fa parte della programmazione progettuale dal titolo “La Puglia è Servita” presentata da Tirsomedia a valere sul fondo di sviluppo e coesione – FSC -2014-2020 “Patto per la Puglia” e finanziata dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia.

Si ringraziano per il supporto gli sponsor Supermercati Dok e Famila, Casillo e Agricola del Sole.

La Puglia è Servita® è un consorzio di professionisti pugliesi dell’ospitalità che nasce sulle orme della storica guida della casa editrice Tirsomedia. Ne fanno parte 61 tra ristoratori, imprenditori del turismo, artigiani del gusto, aziende agricole, masserie e operatori dell’ospitalità legati alla terra e alle sue materie prime, che si ispirano ai principi di etica ed etnicità lungo tutta la filiera. Presidente del Consorzio è Giuseppe Schino, patron del ristorante Per Bacco di Bari.

PROGRAMMA DELLE STRUTTURE

DAUNIA

Forno Sammarco – San Marco in Lamis (Fg)

Via Lungo Lana, 10

Tel. 393 0426463

GPS: 41.7125474,15.6344213

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura e laboratorio sul lievito madre. Al termine, quest’ultimo sarà donato a tutti i partecipanti. Degustazione del prodotto del giorno: Il Panterrone. Se automuniti, possibilità di visita al Mulino “Zilletta di Brancia” e all’orto di Forno Sammarco

Al Primo Piano – Foggia

Via Pietro Scrocco, 27

Tel. 0881 708672

GPS: 41.4594176,15.5479745

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura e focus sul pomodoro giallo con la preparazione e degustazione del “Ragout di pomodoro giallo alla macellaia dell’Azienda bio Ricci di Lucera”.

TERRE DI BARI

Locanda Di Nunno – Canosa di Puglia (Bt)

Via Balilla, 2

Tel. 0883 615096

www.locandadinunno.it

GPS: 41.225479,16.07339

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura e focus sulle fave secche con la preparazione e degustazione di “Favetta, verdure e sgombro”.

Antichi Sapori – Andria/Montegrosso

Piazza Sant’Isidoro, 10

Tel. 392 9925241

www.pietrozito.it

GPS: 41.1723156,16.1388998

ORARIO: 11.00 – 12.00

PROGRAMMA: Visita della cucina e focus sui ceci con la preparazione e degustazione della “Purea di ceci con carne bovina g.defilippo@statoquotidiano.itg.defilippo@statoquotidiano.itaffumicata profumata con pomodorini e finocchietto selvatico”. Possibilità di visitare l’orto

Caseificio Olanda – Andria

Via Santa Maria dei Miracoli, 150

Tel. 0883 551810

www.caseificioolanda.it

GPS: 41.1723156,16.1388998

ORARIO: 11.00 – 12.30

PROGRAMMA: Laboratorio sulla lavorazione della mozzarella e degustazione. Prenotazione obbligatoria allo 0883 551810

Perbacco – Bari

Via Abbrescia, 99

Tel. 080 558 8563

GPS: 41.1230097,16.8759906

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura e focus su “Riso, Patate e Cozze” con la preparazione e degustazione di una versione rivisitata.

Ospite speciale della giornata VeeTaste, con focus dedicati ai produzione di micro ortaggi ed erbe aromatiche prodotti con il metodo della Urban Agriculture.

StammiBene – Bari

Via Domenico Nicolai, 31/a

Tel. 080 8641967

www.stammibene.it

GPS: 41.1213459,16.8656371

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura e piatto di degustazione di benvenuto

– ore 12.00 | Lezione di cucina

– ore 13.00 | Lezione di pasticceria

Possibilità di acquistare prodotti tipici e di fermarsi a pranzo o cena con menù degustazione di 4 portate (costo Euro 30)

Terranima – Bari

Via Nicolò Putignani, 213

Tel. 080 5219725

www.terranima.com

GPS: 41.123039,16.8615483

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura e laboratorio emozionale di orecchiette baresi realizzate con farina di grano arso. Al termine, degustazione di benvenuto del prodotto del giorno: “Ruspante” – orecchiette di grano arso e grano Senatore Cappelli con ragù bianco.

Possibilità di fermarsi a pranzo e a cena con gli speciali MENU’ DEGUSTAZIONE ( 4 portate)

MARE IN TAVOLA

€ 30,00 – vini esclusi – su prenotazione

– ANTIPASTO

L’apristomaco”Terranima”. Irresistibili fantasie al confine tra terra e mare

– PRIMO PIATTO

a scelta dall’elenco della carta

– SECONDO PIATTO

a scelta dall’elenco della carta

DESSERT

dolce tipico pugliese

TERRA IN TAVOLA

€ 25,00 – vini esclusi – su prenotazione

– ANTIPASTO

L’apristomaco”Terranima”. Irresistibili fantasie al confine tra terra e mare

– PRIMO PIATTO

a scelta dall’elenco della carta

– SECONDO PIATTO

a scelta dall’elenco della carta

DESSERT

dolce tipico pugliese

La Locanda di Federico – Bari

Piazza Mercantile, 63

Tel. 080 5227705

GPS: 41.1283592,16.8723275

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura e focus dedicato al polpo, con la preparazione, a cura di Alexander Villafane, e degustazione del Cous cous con insalata di polpo. Dalle ore 12.00, presentazione libro di Viviana Guarini “Non dirlo al cuore”. Possibilità di fermarsi a pranzo con lo speciale menù degustazione ( su prenotazione)

Taverna Le Rune – Bari Torre a Mare

Largo Giacomo Leopardi, 7

Tel. 080 5432289

www.tavernalerune.com

GPS: 41.0865032,16.9959146

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura. Focus sulle Orecchiette realizzate con farina “Senatore Cappelli”. Preparazione in diretta e degustazione delle orecchiette “Senatore Cappelli” con crema di burratina e basilico, salsa di pomodoro secco, pesto di basilico, croccante di taralli e mandorle tostate”.

L’Osteria di Chichibio – Polignano a Mare (Ba)

Largo Gelso, 6

Tel. 080 4240488

www.osteriadichichibio.it

GPS: 40.9968672,17.2147452

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura. Focus sull’utilizzo dell’essiccatore in cucina con la preparazione delle guarnizione a base di pomodoro ed olive che accompagneranno il “Gazpacho con pescatrice panata e polvere di olive leccine disidratate”, piatto di benvenuto in degustazione.

Lama San Giorgio – Rutigliano (Ba)

SP 84 Adelfia-Rutigliano Km 8,700

Tel. 348 334 2889

www.lamasangiorgio.it

GPS: 41.0029658,16.9844438

ORARIO: DALLE ORE 18.00

PROGRAMMA: Visita della struttura e percorsi nella tenuta dove si potrà assistere alle fasi produttive di uva da tavola e ortaggi. Preparazione in diretta e degustazione del “Mezzo Pacchero con crema di rape, funghi cardoncelli e pomodorino secco croccante”. Su prenotazione, possibilità di fermarsi a cena.

Vendita di prodotti della tenuta.

VALLE D’ITRIA – MAGNA GRECIA

Masseria Amastuola – Crispiano (Ta)

Località Amastuola, Strada Provinciale 42

Tel. 099 990 8025

prenota@amastuola.it

www.amastuola.it

GPS: 40.5850204,17.1157252

ORARIO: 12.00 – 15.00

PROGRAMMA:

– Tour con racconto della storia del Vigneto Giardino Amastuola e della Masseria

– Ospite speciale della giornata Pastificio Centoni con reparazione del “Fusillone di spinaci con podolica, cardoncelli, pomodorini e ricotta salata”.

– Degustazione del piatto con un calice di vino

NB: Gratuito. Per partecipare è obbligatoria la PRENOTAZIONE

Vinilia Wine Resort – Manduria (Ta)

Contrada Scrasciosa

Tel. 099 990 8013 – 351 5045549

www.viniliaresort.com

GPS: 40.4152311,17.5997865

ORARIO: 10.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura. Dalle ore 10:00 alle 12:00 laboratorio gratuito di pasta fresca con lo chef Pietro Penna e la sua brigata (su prenotazione)

Dalle 12:00 in poi aperitivo nel giardino di Vinilia con i cuochi:

– Puccia e ceci;

– Carosello, miele e peperoncino;

– Alici e fagiolini.

A seguire pranzo con menù dedicato (vini inclusi) :

– Insalata di friselle e carosello, pomodoro e cozze scoppiate;

– Come una parmigiana.. basilico e mozzarella;

– Spaghetti, crema dolce di sponsale,origano, limone e faraona;

– Maialino in agrodolce, fave e friggitelli;

– Composizione di pesca in olio, gelato al rosmarino e mandorla.

Il costo dell’aperitivo + pranzo è di € 40,00 a persona.

Baby menù € 15,00

SALENTO

Masseria Il Frantoio – Ostuni (Br)

Strada Statale 16 km 874

Tel. 0831 332441 – 339 1475974

www.masseriailfrantoio.it

GPS: 40.7586962,17.5219329

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura e degustazione delle “Pizzelle della nonna col sughetto” che saranno preparate al momento nella corte della masseria. Possibilità di acquisto di prodotti tipici. Possibilità di fermarsi a pranzo con lo speciale

MENU’ DEGUSTAZIONE

€ 40,00 – vini inclusi – su prenotazione entro il 26 settembre

menù degustazione 5 portate.

Lilith Ristorante – Strudà (Le)

Provinciale Strudà Vanze

Tel. 393 996 2150

www.ristorantelilith.it

GPS: 40.4865098,17.181039

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA: Visita della struttura e laboratorio sulla pasta fresca tipica salentina. Possibilità di fermarsi a pranzo con lo speciale Menù degustazione (Su prenotazione – Euro 40,00 bevande escluse)

Origano Cibo e Vino – Minervino di Lecce (Le)

Via G. Scarciglia

Tel. 339 532 5877

www.menhirsalento.com

GPS: 40.0920324,18.4203824

ORARIO: 11.00 – 16.00

PROGRAMMA:

– Visita della struttura.

– dalle ore 11:00 alle ore 13.00

Laboratorio di cucina: preparazioni di stuzzichini della tradizione pugliese a base di melanzane

– Dalle ore 12:00

Cooking show a cura dello chef Alfredo De Luca. Si potrà assistere alla preparazione dei piatti a base di melanzana presenti nel menù degustazione.

– Dalle ore 13:00

Pranzo a 4 portate a base di melanzane e altre prelibatezze. L ‘ ingresso per il laboratorio e il cooking show è libero. Per il pranzo è necessario prenotare

– Possibilità di acquisto dei prodotti Menhir Salento e prodotti tipici locali.