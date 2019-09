Foggia, scontro frontale sulla SS16: un morto e 4 feriti

Di:

Un uomo di origini africane, non ancora identificato, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Statale 16 a pochi chilometri dalla periferia di Foggia. Nello scontro altre 4 persone sono rimaste ferite in modo non grave. A quanto si apprende la vittima viaggiava a bordo di una Fiat Panda che, per cause non ancora chiarite, si è scontrata con un’Audi A4 che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia.

Con la vittima viaggiava un’altra persona che dopo l’incidente si è allontanata rapidamente dalla zona. I quattro feriti sono stati soccorsi ed accompagnati agli Ospedali Riuniti di Foggia, nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.