G&W Electric acquisisce Tozzi di Foggia

BOLINGBROOK, Illinois, 26 settembre 2019 /PRNewswire/ — G&W Electric Co., fornitore globale di apparecchiature per alimentazione elettrica dal 1905, ha annunciato oggi di avere acquisito Tozzi Electrical Equipment con sede a Foggia, Italia. Tozzi è una società che produce apparecchiature elettriche, pannelli elettrici e cabine mobili prefabbricate per la media e bassa tensione.

fonte adnkronos