IT ‘Giannone Masi’ premia i talenti: borse di studio ai più bravi

A Palazzo Dogana, l’IT ‘Giannone Masi’ ha inaugurato l’anno scolastico con una manifestazione che ha acceso i riflettori sulla meritocrazia valorizzando le eccellenze con l’assegnazione di due borse di studio, sotto forma di incentivo economico, e di vari riconoscimenti agli alunni che si sono distinti in concorsi indetti dal Miur.

Scopo dell’evento, così come sottolineato dalla DS, la prof.ssa Roberta Cassano, è stato quello di trasmettere l’immagine di una scuola che sa riconoscere i talenti e li mette in risalto affinchè siano uno sprone, in particolare per gli alunni delle classi prime seduti in platea, per un impegno costante non fine a se stesso ma alla costruzione del proprio percorso formativo.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta sabato, ha avuto inizio con l’assegnazione della borsa di studio ‘Una vita per la scuola’ destinata agli alunni che hanno conseguito 100/100 e lode agli Esami di Stato e istituita dall’avv. Paolo Carlo de Troia, presente in sala, in ricordo della madre, la prof.ssa Aida Casalanguida de Troia, docente di italiano e storia presso il nostro Istituto.

Grande professionalità e profondo carisma, questo il ritratto delineato negli interventi del figlio e della prof.ssa Fatima Bronci, collega della prof.ssa Casalanguida.

Vincitrice della borsa di studio, l’alunna Elisabetta Rigoli della V T alla quale vanno i nostri complimenti e l’augurio di ‘farci sentire grandi cose sul suo conto’ così come auspicato dall’avv. De Troia.

Sono stati premiati anche gli alunni che hanno conseguito 100/100 agli esami di Stato con una targa consegnata dall’assessore con delega all’istruzione, l’avv. Claudia Lioia la quale ha espresso il suo compiacimento per aver scoperto delle peculiarità del percorso formativo degli Istituti Tecnici che riteneva esclusive della formazione liceale.

La cerimonia, intervallata da coinvolgenti pause musicali, è proseguita con l’assegnazione della borsa di studio ‘Laura Rubino’, destinata agli alunni che frequentano il terzo anno degli indirizzi AFM e SIA e che si sono distinti nello studio della lingua francese.

Questo premio, giunto alla sua settima edizione, è intitolato alla prof.ssa Laura Rubino, docente di francese del ‘Giannone Masi’ e di cui ne hanno dato testimonianza tre ospiti: la prof.ssa Giovanna Fuso, membro dell’Alliance Française e docente di francese in pensione della nostra scuola, la nipote della prof.ssa Laura Rubino, l’insegnante Teresa d’Agnessa e una docente francese, madame Denise Moreau, collega della prof.ssa Rubino, quest’ultima ha omaggiato la scuola con dei libri di francese da lei utilizzati durante la sua docenza presso l’Università della Terza Età.



Filo conduttore dei loro ricordi, l’impegno profuso dalla prof.ssa Rubino su più fronti, da quello professionale, a quello politico, a quello civile.

La borsa di studio è stata assegnata all’alunna Clementina Padalino della III AFM della sede di Candela, le auguriamo che questo sia solo il primo di tanti traguardi soddisfacenti.

Particolarmente apprezzate dal pubblico in sala, le performance degli alunni che si sono alternate alle premiazioni, un’ulteriore conferma che l’IT ‘Giannone Masi’ riconosce e valorizza il ‘talento’ in senso lato riuscendo ad instaurare un rapporto di continuità anche con gli alunni che hanno terminato il loro corso di studi, è il caso dei fratelli Bertozzi che si sono diplomati lo scorso anno e hanno aperto l’evento regalandoci delle splendide emozioni con i loro violini, o di Elisabetta Rigoli, la vincitrice della borsa di studio ‘Una vita per la scuola’, che ballando sulle punte, ha dimostrato di essere, oltre ad un’ottima studentessa, anche una fantastica ballerina.

Altrettanto coinvolgenti le esibizioni canore di Walter Colangione della IV AFM della sede di Candela accompagnate dalle simpatiche movenze dei suoi due compagni di classe, Joseph Laserra e Vincenzo Matrone.