La Salandra. “La questione dei servizi sociali è tema politico, non personale”

Di:

Foggia. La commissione d’inchiesta sulla gestione dei servizi sociali, chiesta e ottenuta dall’opposizione, è stata calendarizzata nel consiglio comunale che si terrà lunedì. La questione del centro Palmisano per anziani e dei presunti dubbi affidamenti alle associazioni che ne fanno parte non è però il solo argomento di discussione.

Giandonato Lasalandra, coordinatore provinciale di Fdi, precisa: “E’ bene che si faccia chiarezza ma deve essere un tema complessivo su 10 anni di governo di centrosinistra prime dell’amministrazione Landella”.

La bufera scatenata intorno all’ex assessore ai servizi socialiviene così commentata da La Salandra: “non solo perché ha dato mandato ad un avvocato per tutelare la sua persona ma perché il tema è quello dei servizi sociali. Lunedì sarò presente in consiglio comunale, è un dovere politico perché tale è la questione. Se poi ci sono questioni personali per questo ci sono gli avvocati. Se ne discuterà luned’ in consiglio ma in un contesto più ampio”.

A riguardo anche il consigliere regionale di Fdi Giannicola De Leonardis: “Il piano sociale di zona di Foggia dipende dalla Regione che lo determina, evidentemente i consiglieri di opposizione temono di dover criticare le politiche di centrosinistra di questi anni”.

https://www.statoquotidiano.it/20/09/2019/lattivita-ispettiva-sulle-politiche-sociali-prosegue-nelle-sedi-competenti/693820/