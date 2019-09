M5s, la senatrice Silvia Vono aderisce a Italia Viva di Renzi

La senatrice Silvia Vono lascia M5s e passa a Italia viva di Renzi. Lo rende noto la stessa parlamentare, ormai ex pentastellata, con questo comunicato: “Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici”. “Mi sono messa più volte in discussione in questi mesi di legislatura”, ha aggiunto.