Manfredonia. Le chimere del CR Campo. Ufficializzata la perdita di gastroenterologia

NEL riscontrare la interrogazione del consigliere regionale di opposizione Giandiego Gatta rivolta al presidente della Regione Michele Emiliano, nella quale ha documentato il declassamento a semplice servizio della Gastroenterologia, ma non solo, dall’assetto ospedaliero del San Camillo De Lellis di Manfredonia, il “consigliere regionale” di maggioranza e dunque di governo, Paolo Campo, prende atto con sussiego e fastidio il dato di fatto che sulla questione ospedale sia intervenuta “anche una varia umanità” tra cui “giornalisti e alcuni dirigenti medici del nostro ospedale”.

EVIDENTEMENTE il cr Paolo Campo non si rende conto di quanto la <varia umanità tra cui giornalisti e medici” avverta la gravità del problema (i like al documento di Gatta sono stati diverse migliaia), quella stessa umanità che viene però accarezzata allorquando si tratta di chiedere voti elettorali. Ma Campo minimizza chiamando in causa la “Campagna elettorale”.

PER chi segue, come lo scrivente giornalista, le vicende del San Camillo De Lellis di Manfredonia, da qualche decennio a questa parte (sono decine, forse centinaia gli articoli scritti), sa benissimo che l’assetto ospedaliero di oggi non è quello di tanti anni fa quando il nosocomio manfredoniano era un prestigioso riferimento della sanità provinciale. Ad un certo punto c’è stata una inversione di tendenza in…controtendenza con lo sviluppo della città e del suo hinterland, che ha privilegiato altri ospedali non più importanti di quello di Manfredonia. Fino ad arrivare a questi ultimi anni quando i vari “piani di rientro” orditi dalla nostra Regione, hanno di fatto, giocando con la terminologia e la tempistica, operato con due pesi e due misure, con Manfredonia sempre nel ruolo di cedente qualcosa. L’ultima in ordine di tempo la cessazione della gastroenterologia (ma non solo quella) dopo che l’ospedale di Manfredonia era stato gratificato di quel bell’aggettivo “rafforzato” che faceva preludere a chissà quali rafforzamenti di specialità, personale e strumentazioni varie. Un illusionismo anche questo.

UNA presa per i fondelli, per dirla con la gente, denunciata decisamente dalla popolazione attraverso le varie associazioni culturali che hanno anche realizzato manifestazioni pubbliche con tanto di raccolta di firme in calce alle petizioni reclamanti attenzione per l’ospedale. “Non una battaglia, ma la battaglia” come ha affermato Giandiego Gatta, che non ha sortito gli effetti sperati, anzi. “Per forza – commenta la gente – chi dovrebbe farsi carico di quelle sacrosante istanze, è schierato dalla parte opposta”.

NEL logorroico post elettoralistico, un cocktail di fumi sparsi per cercare di nascondere la realtà, il cr Campo una verità non ha potuto fare a meno di riconoscerla: “E’ vero; il Piano prevede che fra diciotto mesi sia dismessa la gastroenterologia” (così come aveva denunciato Gatta). Spiega che “Essa non sarà più un “reparto” ma un servizio” e afferma che “l’ospedale non sarà ridimensionato, anzi sarà dotato di nuovi reparti”.

Assicura che “saranno mantenute le strutture complesse” ma senza specificare come e cosa e che “è già entrata in funzione la lungodegenza”. Una consolazione per gli anziani, per quelli che saranno selezionati. E per i non anziani? Per la stragrande umanità che ritiene l’ospedale come il luogo ove ricorrere per curare i propri malanni? E’ così che si vuole invogliare i medici a tornare a Manfredonia?

PER loro c’è sempre San Giovanni Rotondo.

Michele Apollonio