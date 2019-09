Pisicchio consegna alloggi Margherita di Savoia

Di:

Foggia. L’assessore alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio, sarà domani, venerdì 27 settembre, a Margherita di Savoia (BT) per la consegna di nove nuovi alloggi Erp, realizzati da Arca Capitanata e finanziati dalla Regione Puglia con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2014. L’appuntamento è alle ore 11 in via Carlo Afaran de Rivera.