Primo direttivo Assonautica Gargano a Rodi

Manfredonia, 26 settembre 2019. Si è tenuto pochi giorni fa, presso il Porto Turistico di Rodi Garganico, il primo Consiglio Direttivo di Assonautica Territoriale del Gargano, Associazione fondata con il proposito di promuovere e ampliare il turismo nautico, il commercio marittimo e l’organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche riguardanti la nautica.

Dopo il riconoscimento delle cariche e la presentazione ufficiale dei membri del Consiglio Direttivo, l’adunanza ha provveduto a definire un’organizzazione del lavoro, dividendo gli incarichi tra i consiglieri.

Sono state altresì individuate le linee guida delle future attività che saranno promosse dall’associazione, in sintonia con gli obiettivi principali di Assonautica Italiana.

In particolare, fra i più ambiziosi, l’Assonautica Territoriale del Gargano vuole realizzare una scuola di vela per adulti e per i più piccoli così da promuovere la passione velica e per il mare.

Durante l’incontro è stata avanzata anche la proposta del progetto di educazione al rispetto dell’ambiente “Plastic Free”, che prevede la promozione di attività di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani con lo scopo di stimolare comportamenti più critici e propositivi nel rispetto dell’ambiente. Partendo dal Porto Turistico di Rodi Garganico si intende estendere tale progetto alle altre Marine del territorio garganico. A tal riguardo, in collaborazione con il Club Sommozzatori del Gargano ed il Porto Turistico di Rodi Garganico, ed in occasione dell’inaugurazione dei corsi 2019/2020 della scuola-sub, sabato 12 ottobre verrà dedicato ad una giornata di pulizia del fondale marino con i primi brevettati 2018/2019 e tutti i possessori di brevetto sub.

L’Assonautica Territoriale del Gargano invita tutti gli amanti del mare ad avvicinarsi al meraviglioso mondo della nautica, attraverso un’iscrizione all’Associazione, per apportare le proprie idee e garantire una maggiore condivisione e partecipazione alla realizzazione degli obiettivi che si intendono perseguire.