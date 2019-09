Puglia: Variabilità diurna con locali rovesci

Bari. Meteo Puglia: in un contesto blandamente depressionario, l’afflusso di correnti umide in quota dai quadranti occidentali alimenta condizioni di moderata instabilità atmosferica sulle regioni di Sudest. Giornata contraddistinta da alternanza tra schiarite e annuvolamenti, più compatti e insistenti in Basilicata; nel corso del pomeriggio fenomeni a carattere di rovescio o locale temporale interesseranno entroterra lucano, Sangro, Matese, parte del Barese e Murge. Tendenza a generale miglioramento serale, salvo residui fenomeni tra Materano e Tarantino. Temperature in diminuzione nei valori massimi. Venti prevalentemente da O-NO, in temporanea rotazione a N-NE dal pomeriggio sulla Puglia adriatica. Basso Ionio poco mosso, Adriatico mosso a largo.

Venerdì 27 Settembre Sereno o poco nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise

VENERDÌ: una nuova rimonta dell’alta pressione ripristina condizioni di generale stabilità e bel tempo sulle regioni meridionali. Giornata improntata dunque a cieli sereni o poco nuvolosi in Molise, Basilicata e Puglia, con al più qualche modesto addensamento di passaggio lungo la fascia adriatica. Temperature in generale calo nei valori minimi; massime in rialzo in Molise, lungo la fascia ionica lucana e sul Tarantino, ivi con punte di 27-29°C. Ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali, fino a tesa da NO su Adriatico e basso Salento. Ionio poco mosso o quasi calmo, Adriatico da mosso a poco mosso.

Sabato 28 Settembre Sabato all’insegna del bel tempo su Molise, Basilicata e Puglia