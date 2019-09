Troia tappa Festa Nazionale del PleinAir

Di:

Troia. La Città del Rosone, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, anche quest’anno è una delle ottantacinque tappe italiane scelte da PleinAir e dall’associazione Paesi Bandiera Arancione per la Festa Nazionale PleinAir che raduna, lungo tutto il Belpaese, nei borghi indicati dall’itinerario, migliaia di camperisti.

Gli amanti dell’abitar viaggiando, accolti in piazza dall’Amministrazione Comunale, avranno la possibilità di visitare chiese e monumenti, musei e centro storico. Storia, architettura, arte, e… gastronomia. Per chi apprezza la buona cucina e l’agroalimentare di qualità Troia offre ottime occasioni per conoscere e gustare eccellenti prodotti locali. I camperisti saranno guidati alla scoperta dei grandi vigneti di Nero Troia. Per la cittadina è un’occasione di far conoscere e il proprio patrimonio storico, culturale ed enogastronomico.

Chi arriva in camper a Troia potrà sostare nell’area attrezzata comunale. Dotata di tutti i servizi è completamente gratuita.

Di seguito il programma delle tre giornate

Festa PlenAir 2019 – Troia

Venerdì 27 settembre p.v. alle ore 17.00 presso Info Point di Troia

Saluti dell’Amministrazione Comunale e distribuzione di materiale informativo; aperitivo di benvenuto in loco;

Sabato 28 settembre ore 8.30 circa raduno presso l’Info Point di Troia;

Visita nel vigneto del Nero di Troia presso l’Azienda Storica Fortificata; degustazione in loco;

Sabato 28 settembre ore 16.30

Visita alla cantina vinicola “Elda” e visita alla Cantina vinicola Pirro;

Domenica 29 settembre ore 9.00

Visita guidata alla Concattedrale di Troia;

ore 10.30 visita guidata al Museo del Capitolo della Concattedrale di Troia;

Domenica 29 settembre (pomeriggio)

Passeggiata per le vie del centro storico, e visita guidata al Museo Diocesano Ecclesiastico di Troia

