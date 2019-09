Un itinerario per scoprire il Gargano delle caverne, dalla preistoria a San Michele

Di:

La giornata dedicata al millenario culto di San Michele Arcangelo, quella del 29 settembre, diventa l’occasione per conoscere il Gargano segreto.

A Cagnano Varano, infatti, è prevista una visita guidata che permetterà di immergersi nella storia del Gargano attraverso le sue grotte, usate dall’uomo come abitazioni, luoghi di lavoro e per praticare culti.

Quello di domenica sarà un percorso a tappe nella storia dell’uomo dalla preistoria ai giorni nostri: si comincerà dalla grotta di Tommasone che, grazie ad alcuni graffiti, testimonia la presenza dell’uomo qui da decine di migliaia di anni per poi proseguire ai “Pannoni”, inaspettate grotte a picco sul Lago di Varano utilizzate nel medioevo come abitazioni e luoghi di ricovero degli attrezzi da pesca; il tour si concluderà nella Grotta di San Michele Arcangelo di Cagnano Varano, meno nota di quella di Monte Sant’Angelo ma ugualmente suggestiva e frequentata persino dalla preistoria.

Con la guida turistica Domenico Antonacci, dunque, si conoscerà meglio l’intricato culto di San Michele Arcangelo, protettore della Provincia di Foggia (ne è il simbolo ufficiale) e sintesi del sincretismo tra cristianesimo e religioni pagane, capo delle milizie celesti e colui che, secondo le credenze popolari, combatte il diavolo nelle grotte del Gargano.

La visita guidata si svolgerà nella mattinata, non richiede preparazione fisica specifica ed è adatta anche a famiglie e bambini.

Informazioni al 3931753151.