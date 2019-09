Valigia sospetta in via Manfredonia a Foggia: paura tra i passanti (FOTO)

Di:

Foggia, 26 settembre 2019. Tensione tra i passanti a Foggia per una valigia sospetta rinvenuta in un tratto di strada in via Manfredonia a Foggia.

Da raccolta dati, “La valigia è stata trovata all’altezza di via del Feudo d’Ascoli”.

Analisi in corso da parte delle forze dell’ordine.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

