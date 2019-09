Vasto incendio capannone Bio Orto, solidarietà Prefetto Foggia

Di:

Foggia. Nella mattinata odierna il Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, accompagnato dall’assessore alla Sicurezza Giuseppe Solimando, ha partecipato al COMITATO PROVINCIALE DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, presieduto da Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia, dott. Raffaele Grassi, alla presenza del Questore di Foggia e dei Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza e Carabinieri. Sono stati 3 i temi trattati:

1. Il Prefetto ha voluto testimoniare la vicinanza dello Stato alla nostra comunità in seguito all’incendio che ha colpito la nota azienda agricola BIO ORTO; ha confermato che tutte le componenti dello Stato stanno facendo la loro parte per accertare le cause (al momento accidentali). Il Sindaco ha espresso profonda gratitudine per questo nobile gesto, trasferendo questo messaggio alla famiglia di Nino Passalacqua.

2. Incontro congiunto insieme ai Sindaci di San Severo, Torremaggiore e San Paolo Civitate, per condividere linee strategiche di contrasto al fenomeno dei furti in agricoltura e di tutti gli episodi di illegalità diffusa nelle aree di campagna (incendi di materiale agricolo dannosi per la salute, abbandono di rifiuti etc). Il Prefetto e le Forze dell’Ordine nel dimostrare come sempre grande disponibilità, ci hanno stimolato alla sensibilizzazione civica nei confronti delle nostre popolazioni affinché ci siano sempre più denunce e che CHI SA PARLI E DENUNCI. Tema su cui da anni ci battiamo come Amministrazione Comunale.

3. Discussione con i referenti di Ferrovie dello Stato, per pianificare a brevissimo la pulizia di tutta l’area dell’ex stazione ferroviaria di Apricena, che da anni vive in uno stato di degrado e abbandono. Con una serie di atti congiunti, a breve tutti gli immobili saranno demoliti e le aree completamente ripulite, anche in questo caso per il ripristino di legalità.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano il Prefetto Grassi e tutte le Forze dell’Ordine della Nostra Provincia per l’attenzione e la vicinanza verso il nostro territorio e per il lavoro proficuo svolto giornalmente nell’interesse della nostra città.