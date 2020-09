Comandante Castelnuovo: “Amendola base aerea fra le più avanzate al mondo”

Assemblea Regionale Associazione Arma Aeronautica Puglia e Basilicata convocata dal Presidente Regionale, Col. Michele Bettuelli, i presidenti delle Sezioni di Puglia e Basilicata, si sono dati appuntamento, nei giorni 24 e 25 settembre, presso il Distaccamento Aeronautico Jacotenente in Foresta Umbra, per i lavori dell’annuale Assemblea Regionale dell’A.A.A. in rappresentanza degli oltre 5000 soci di Puglia e Basilicata, iscritti nelle 42 Sezioni.

I lavori dell’Assemblea sono stati caratterizzati da una forte Comandante partecipazione che ha coinvolto quasi l’unanimità dei presenti. La relazione del Presidente Bettuelli ha toccato i temi della coesione e partecipazione attiva alla vita del grande sodalizio Aeronautico. “Lo stop imposto dalla pandemia da Covid se da un lato ha messo in quarantena l’intero programma dell’Anno sociale 2020, non ha toccato lo spirito di comunione delle sezioni di Puglia e Basilicata che si preparano a celebrare il nuovo calendario degli eventi proposti e programmati per l’Anno sociale 2021”.

L’importanza dell’Assemblea è stata certificata dalla prestigiosa presenza degli ospiti: il Comandante Generale della Prima Regione Aerea e Comandante delle Forze Aeree da combattimento Francesco Vestito che ha sottolineato l’alta preparazione dei piloti e del personale, la dotazione di sofisticati e innovativi mezzi per la sicurezza dei cieli e il mantenimento di pace in vari teatri del mondo.

Il Comandante della base aerea di Amendola, Col. Pilota Stefano Castelnuovo, che ha tracciato un quadro operativo e strategico dell’Aeroporto alle porte di Manfredonia, una base aerea fra le più avanzate al mondo, sede operativa degli F35 e Predator. La visita alla zona operativa di Jacotenente è stata caratterizzata da un breve briefing del Comandante la 131° Squadriglia Radar, Capitano Elia Paniccia, all’ ultima generazione di Radar tredimensionale e, per i nostalgici, una passeggiata melanconica negli stretti corridoi del vecchio bunker. La prima giornata si è conclusa con una elegante cena sociale presso il rinnovato Rifugio Elda Hotel con la partecipazione del Vice-sindaco di Vico del Gargano, l’Assessore Tiziana Casavecchia, il Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, il Vice-sindaco e Assessore Rossella Falcone. La deposizione di una corona al monumento dei Caduti presso il Distaccamento da parte del Presidente Regionale Col.Bettuelli e del Comandante di Jacotenente, Ten.Col.Antonio Di Paola, il dibattito sulla relazione dell’Assemblea ha concluso i lavori con l’arrivederci al prossimo anno sociale 2021.