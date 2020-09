Coppa italia di Eccellenza Pugliese: “Il Manfredonia tiene alla competizione”

Manfredonia, 26 settembre 2020. In questi termini si è espresso Mr Danilo Rufini al termine della sessione di allenamento del venerdì.

La partita che avrebbe dovuto disputarsi domenica scorsa e rinviata per la prematura dipartita di Rocco Augelli, verrà recuperata domenica 27 allo Spina di Vieste con fischio di inizio alle ore 15,30. Si inizia col derby del Gargano, con un avversario di tutto rispetto, quale è l Atletico Vieste, ormai con esperienza decennale nella eccellenza Pugliese.

“Cercheremo di fare risultato su un campo difficile ma dobbiamo provarci, schiereró i tre under in campo ed il modulo tattico potrà variare in relazione alla scelta del giocatore classe 2002 che schiereró durante la gara.

Mister, conosce bene i giocatori del Vieste?

“Solitto, Caruso, Colella, l under Albano, loro hanno un impianto di gioco ormai collaudato, con un mister preparato”. Conclude Mr Rufini : “La partita è stata preparata per bene ma occorrerà essere attenti perché loro hanno sempre l’asso nella manica rappresentato da Colella, temibilissimo sui calci piazzati”. Tutti disponibili nella file del Manfredonia Calcio, ora si attende solo il calcio d’inizio che darà il via alla stagione sportiva 2020/2021.

Antonio Castriotta, Manfredonia 26 settembre 2020