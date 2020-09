COVID. Altri 51 positivi in Puglia, sono 9 dal Foggiano

Foggia, 26 settembre 2020. Sono stati registrati 3.514 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 51 casi positivi: 27 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 396.426 test. 4.518 sono i pazienti guariti. 2.337 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.445, così suddivisi: 2.896 nella Provincia di Bari; 624 nella Provincia di Bat; 768 nella Provincia di Brindisi; 1.791 nella Provincia di Foggia; 787 nella Provincia di Lecce; 520 nella Provincia di Taranto; 58 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA 26.09.2020

Foggia, fascia over51 casi attualmente positivi;

Manfredonia (ufficialmente 28 positivi, compreso i sipontini residenti a Mezzanone), Cerignola, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Severo, fascia 21 – 50 casi ” ”

Stornara, Lucera, San Marco in Lamis, fascia 11 – 20 casi ” ”

Ascoli Satriano. fascia 6 – 10 casi

Nella fascia 1-5 positivi: Mattinata, Monte Sant’Angelo, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, Panni, Casalvecchio di Puglia.