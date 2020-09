Covid, nessun nuovo caso tra Manfredonia, Monte e Mattinata ma verifiche su “contatti”

Foggia, 26 settembre 2020. Nessuna positività al nuovo coronavirus di residenti e/o nativi di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta. Il dato, aggiornato alle ore 13 di stamani, deriva da una raccolta dati ufficiale.

Riepilogando, da quanto si è appreso finora, restano 28 i casi di “attualmente positivi” a Manfredonia (compreso i 5 sipontini residenti a Borgo Mezzanone), 3 a Monte Sant’Angelo (per un ultimo caso sono in corso delle verifiche sui contatti stretti, e contatti in generale), 3 a Mattinata, 1 a Zapponeta.

Intanto, sono saliti a circa 70 gli assistiti tra i reparti di malattie infettive, pneumologia, Post-Acuzie e terapia intensiva degli OO.RR. di Foggia e del colonnello D’Avanzo. In particolare, 8 gli assistiti attualmente in rianimazione, uno di Manfredonia. Si tratta di una donna di circa 90 anni. Nei prossimi giorni, prevista l’apertura del secondo reparto di rianimazione (sempre da 9 posti) al Policlinico Riuniti.

A cura di Giuseppe de Filippo, 26 settembre 2020.