Emiliano si abbuffa di taralli e panzerotti. Crozza imita (VIDEO)

Bari, 26 settembre 2020. Taralli, cozze e panzerotti a volontà, bocca piena e odi a San Nicola. E’ l’imitazione che Maurizio Crozza ha reso del presidente pugliese Emiliano, nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay.

“Sono un miracolato, se ho vinto lo devo a Nicola. No, non Zingaretti, Nicola il patrono della Puglia. A me tutti m’hanno votato: destra, sinistra, fascisti, fancazzisti. Ho raccattato anche gli abbandonatori di cani, i cacciatori di serpenti neri, perché in Puglia abbiamo dei serpenti neri che si mangiano i topi che sono una bellezza”.