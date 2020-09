Bari, 26 settembre 2020. Incidente sulla strada statale 673 ‘Tangenziale di Foggia’. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura ed ha provocato il ferimento di una persona. Il personale di Anas, il 118 e le Forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione in piena di sicurezza.

fotogallery enzo maizzi, statoquotidiano foggia