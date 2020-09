Foggia, 26 settembre 2020. Ancora sequesti di alimenti da parte della polizia locale nel quartiere ferrovia a Foggia. Lo scorso 23 settembre 2020, personale della Polizia Locale di Foggia, durante un controllo in una attività commerciale in via Piave, unitamente ad ispettori dell’ASL, ha proceduto al sequestro di 30Kg di pesce surgelato posto in vendita di dubbia provenienza e risultato scaduto. Tutta la merce sottoposta a sequestro è stata distrutta.

Fotogallery Enzo Maizzi, StatoQuotidiano