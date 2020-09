Il rinnovo alla corte di Monsignori del giapponese Gaku Miyazaki

Direttamente dall’impero del Sol Levante, torna protagonista il nipponico Gaku Miyazaki, per il secondo anno nel roster della Risparmio Casa Vitulano C5.

Forte della sue 11 reti siglate nella passata stagione calcistica, non ha esitato un attimo a salire sul primo aereo per tornare ad essere tra i protagonisti dell’avvincente stagione trascorsa, interrotta per le noti vicissitudini legate al covid.

Sorriso ammaliante da quale traspare una tenera timidezza, ha sempre evidenziato le sue pregevoli qualità tecniche contribuendo anche con le sue reti ad esaltare le prestazioni del roster a disposizione di mister Monsignori. “Sono contento di essere tornato, la squadra è forte grazie anche ai nuovi arrivi, mi piace molto la cucina italiana e anche le donne di Manfredonia”. Un calcettista ben integrato nella famiglia di C5 locale che quando scende il campo, profonde sempre il massimo dell’impegno con grandi giocate, molto apprezzate dai suoi tanti appassionati.