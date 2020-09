Incidente sulla tangenziale di Foggia: ferita donna

Bari, 26 settembre 2020. A causa di un incidente è chiusa provvisoriamente al traffico la strada statale 673 ‘Tangenziale di Foggia’, in entrambe le direzioni in prossimità del km 29,500. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura ed ha provocato il ferimento di una persona.

Al momento il traffico viene deviato sulla viabilità locale con indicazioni in loco. Il personale di Anas, il 118 e le Forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione in piena di sicurezza.