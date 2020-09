“Settembre 2012: primo giorno di scuola materna. Vanessa: “Mamma, non mi lasciare, ho paura!”.

Settembre 2015: primo giorno di scuola elementare. Vanessa: “Mamma, non te ne andare, ho paura!”.

Settembre 2020: primo giorno di scuola media. Vanessa: “Mamma, se non te ne vai, ho paura che gli altri mi prendano in giro!”.

Tante cose cambiano negli anni, ma l’emozione di un nuovo inizio resta sempre intatta.

Nel collage delle foto di quei primi giorni scattate sempre nello stesso posto, c’è una birbantella che pian piano è diventata adolescente. Per sempre, però, resterà la mia bambina.

In quest’avventura un unico rimpianto: le foto avrei potuto farle in un punto migliore!

Sereno anno scolastico figlia mia!”.

La tua mamma.