Manfredonia C5 – Aquile Molfetta 4-2

Terza amichevole in pochi giorni per il RisparmioCasa Vitulano C5. Dopo le prime due affermazioni contro Sporting Sala Consilina e Polisportiva Torremaggiore,arriva un successo anche contro le Aquile Molfetta, squadra candidata alla vittoria del proprio girone in serie B. Procede a ritmo spedito il lavoro di preparazione della squadra, certo le gambe non sono al massimo ma nonostante questo si intravedono durante il match parecchie manovre studiate in allenamento. Gara maschia fin dalle prime battute, il Molfetta è squadra esperta e vuole ben figurare al cospetto dei sipontini. Mister Monsignori parte con Lupinella, Crocco, Boutabouzi, Gaku e Martinez, rispondono gli ospiti con Lopopolo, Ortiz, Pedone, Di Benedetto A e Murolo. Possesso palla nelle mani dei biancocelesti, le occasioni fioccano con Martinez, Scigliano e Riondino che vedono però ribattere le loro conclusioni da Lopopolo, uno dei migliori del Molfetta insieme allo spagnolo Ortiz.