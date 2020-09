Manfredonia, 26 settembre 2020. “Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Miriam Totaro emana il seguente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare due docenti esperti formatori per due corsi di formazione sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza con Google Suite for Education, con finanziamento a carico della risorsa di cui alla nota Miur 4203 del 20/03/2020.

Art. 1- Ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2020/2021 presso questa istituzione scolastica e le altre Scuole, con priorità di assegnazione dell’incarico ai docenti appartenenti a questo Istituto.

Art. 2 – Compiti del formatore

L’esperto formatore avrà il compito di:

– svolgere un’attività formativa, on line e a distanza, rivolta ai docenti della scuola sulla base delle esigenze formative proposte dal Dirigente Scolastico;

– collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per la realizzazione dell’attività formativa in oggetto;

– predisporre e condividere con tutti i docenti partecipanti la documentazione dell’attività formativa in oggetto;

– coordinare l’inserimento dei dati e della documentazione dell’attività svolta nel portale del PNSD ai fini della rendicontazione finale;

– Predisporre una relazione finale sull’attività svolta con indicazione:

• dei giorni e delle ore in cui vengono svolti i corsi a distanza;

• degli argomenti trattati;

• dell’elenco dei docenti partecipanti a distanza.

Le attività formative richieste avranno la durata di 12 ore per ciascun corso, ripartite in quattro moduli di 3 ore ciascuno e si svolgeranno a distanza.

Gli interventi devono essere flessibili e possono subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti rilevati in itinere. È richiesta una preparazione specifica anche nelle tecniche di comunicazione. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi d’aula nella formazione a distanza.

È necessario saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning, riuscire a motivare e a trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.

Art. 3-Articolazione dei corsi, destinatari, priorità formative, obiettivi e contenuti

Entrambi i corsi si svolgeranno a distanza e saranno in 4 moduli della durata di 3 ore ciascuno per complessive 12 ore a corso. I corsi saranno rivolti a tutti i docenti della scuola primaria e dell’infanzia (corso n.1) e a tutti i docenti della scuola secondaria (corso n. 2) e verteranno su:

Modulo n. 1 (3 ore): Saper gestire videolezioni sincrone e invitare gli alunni attribuendo i permessi; Saper condividere la visualizzazione dei materiali durante le videolezioni mediante Gsuite Meet e Calendar;

Modulo n. 2 (3 ore): Saper organizzare e gestire le risorse digitali (sia quelle che inviano i docenti che quelle che inviano gli alunni) mediante Google Drive, Gmail;

Modulo n. 3 (3 ore): Saper revisionare i prodotti degli alunni (aggiungendone dei commenti e delle note) e saper gestite classi virtuali o gruppi, creando Repository mediante Google Classroom.

Modulo n. 4 (3 ore): Valutare nella didattica a distanza: indicazioni operative per prove aperte e strutturate; Condivisione con gli alunni della valutazione delle prove di verifica in classe virtuale mediante Google Moduli e Classroom.

Le lezioni si espleteranno in modalità sincrona attraverso Meet di G-Suite;

Le priorità formative sono volte a:

– rafforzare il legame tra tecnologie digitali e innovazione didattica e organizzativa;

‐ rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli;

‐ promuovere l’educazione ai media nelle scuole, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media;

‐ favorire la condivisione e la collaborazione;

‐ coinvolgere la comunità scolastica e territoriale.

Gli obiettivi sono:

‐ conoscere le funzionalità di alcune app della G-Suite al fine di favorire il lavoro collaborativo in rete;

‐ promuovere le competenze organizzative dei docenti, facilitando la sincronizzazione dei dati sui vari device e fornendo strumenti organizzativi;

‐ facilitare il coordinamento e l’animazione di classe in un ambiente di apprendimento virtuale;

‐fornire strumenti per l’innovazione didattica e metodologica, per la presentazione e rielaborazione dei contenuti.

A tal fine verranno presentate App G-Suite quali Drive, Documenti, Classroom, Gmail, Moduli, Meet, Jamboard e alcune estensioni”.