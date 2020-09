Manfredonia, 25 settembre 2020. “Una breve riflessione dopo aver accompagnato mia figlia a scuola... Partendo dal fatto che sono uno dei tanti operatori sanitari impegnati a contrastare e curare chi viene colpito da questo maledetto attacco pandemico, mi è dispiaciuto vedere ancora tanta leggerezza e superficialità da parte dei principali tutori della salute dei nostri figli, cioè noi genitori!

Conosco personalmente il dirigente scolastico dell’istituto di mia figlia, persona esemplare e seria e da tecnico posso solo dirvi che i percorsi tracciati dallo stesso dirigente e tecnici addetti ai lavori, rende quella scuola un esempio da emulare. Schemi e griglie sul distanziamento sociale perfetti, percorsi unidirezionali, ingressi sezionati e scaglionati, disinfettanti per l’igiene delle mani in ogni punto cruciale dell’istituto, insegnanti con i giusti disponitivi di protezione individuale, rendono quell’istituto quasi una fortezza impenetrabile! Quello che manca a quel “quasi” per essere “completamente” è rappresentato dai nostri atteggiamenti e comportamenti errati davanti agli istituti e non solo (dove il dirigente può fare ben poco e le maestre non hanno responsabilità). Praticamente ci trasformiamo in tanti potenziali cavalli di Troia ed il virus potrebbe salirci su indisturbato! Noi potremmo entrare nelle aule già infetti, contagiati dalle nostre attenzioni feroci sull’apparire belli, vestiti per bene e con acconciatura impeccabile, con annessa maschera come accessorio sul braccio, come se fosse uno Swarovski!