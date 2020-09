Manfredonia, MiBACT: “Il castello com’era” (VIDEO)

Nell’ambito delle proprie attività come stazione appaltante, il Segretariato regionale del MiBACT per la Puglia coordina l’intervento attualmente in corso presso il castello di Manfredonia, sede del Museo nazionale archeologico.

L’intervento consentirà di realizzare la nuova illuminazione esterna del castello e di completare l’allestimento del Museo, migliorandone ulteriormente l’accessibilità. I lavori, di prossima conclusione, sono stati finanziati con fondi europei per un totale di € 1.481.501,21.

Nell’ambito dell’intervento, d’intesa con la Direzione regionale Musei Puglia, vi proporremo una serie di iniziative e di contributi multimediali che racconteranno le diverse fasi del cantiere. I contributi sono contrassegnati dall’hashtag #versoilmuseo e fanno parte delle attività di divulgazione dei cantieri del MiBACT in Puglia dal titolo #cantieriapertionline.

Il primo video ci introduce alla storia recente del Castello, documentata attraverso lo straordinario patrimonio di fotografie storiche conservato presso gli archivi del MiBACT. Nel corso del tempo, infatti, il complesso monumentale è stato oggetto di intense trasformazioni dovute ai molteplici usi a cui è stato destinato. In particolare, vi mostreremo le foto della vasta distruzione avvenuta durante la seconda guerra mondiale, cui sono seguite le ricostruzioni “in stile” iniziate negli anni ’50 e durate alcuni decenni.

Puglia – Manfredonia (FG)

Museo nazionale archeologico di Manfredonia

Intervento: Lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento impiantistico

Finanziamento: Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 per € 1.000.000,00, fondi rinvenienti dal POin Attrattori Culturali, naturali e turismo 2007-2013 per € 481.501,21

Importo programmato: € 1.481.501,21

Soggetto Attuatore: Segretariato regionale del MiBACT per la Puglia – Segretario regionale dott. Salvatore Patamia, RUP arch. Donatella Campanile

Progettazione: Segretariato regionale del MiBACT per la Puglia – arch. Anita Guarnieri

Collaborazione alla progettazione: Segretariato regionale del MiBACT per la Puglia – geom. Paolo Mezzadri

Direzione lavori: Soprintendenza ABAP Bari – arch. Francesco del Conte

Direzione operativa: Soprintendenza ABAP Foggia – geom. Vito Soldani

Direzione scientifica dell’allestimento museale e della realizzazione multimediale: Soprintendenza ABAP Bari – dott.ssa Marisa Corrente, dott.ssa Anna Maria Tunzi, collaborazione dott.ssa Elena Dellù

Ente gestore: MiBACT, Direzione regionale Musei Puglia – Dirigente dott.ssa Mariastella Margozzi, Direttore del Museo dott.ssa Annalisa Treglia Direzione scientifica: Direzione regionale Musei Puglia –dott.ssa Claudia Lucchese, dott.ssa Anita Rocco, dott.ssa Annalisa Treglia, arch. Alfredo de Biase

Funzionario per la Promozione e comunicazione: Segretariato regionale del MiBACT per la Puglia – dott.ssa Floriana Giallombardo

Info: http://www.puglia.beniculturali.it/index.php?it/639/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-lavori-di-valorizzazione-funzionale-e-adeguamento-impiantistico-del-museo-archeologico-nazionale-della-daunia-in-manfredonia-fg