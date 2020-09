Meetup Manfredonia 5 Stelle “Grazie a tutti i nostri elettori”

Manfredonia, 26 settembre 2020. Passata la competizione elettorale ed il relativo caos che si trascina dietro, ci teniamo a ringraziare tutti gli attivisti sipontini, i simpatizzanti che hanno espresso il loro apprezzamento per il Movimento 5 Stelle. Sentiamo inoltre il dovere di ringraziare tutti i votanti che hanno partecipato a questa grande palestra di democrazia che ha portato a registrare – nonostante l’assenza delle concomitanti elezioni comunali – un risultato positivo e superiore ad alcune realtà nazionali.

Sicuramente molto sentito è stato il quesito del referendum che ha mosso la grande folla del popolo alle urne. Una battaglia, va detto, che è stata condotta per anni dal Movimento e che era decisamente sentita dalla popolazione, uno dei nostri storici obiettivi, inserito anche nel programma elettorale. Abbiamo mantenuto l’ennesima promessa con gli elettori.

Come gruppo di Manfredonia abbiamo espresso un candidato regionale nella lista del M5S a

conferma dell’impegno e della crescita che sta raggiungendo il locale gruppo del M5S. L’impegno profuso per la città, ci ha permesso di esprimere alcuni portavoce anche a livelli

istituzionali più alti. Seppur i risultati regionali pugliesi sono stati modesti, segnando una perdita di consenso, la nostra Guglielma Lecce si conferma la 3° più suffragata del M5S di Capitanata con ben 1.431voti. IlM5S ha confermato percentuali elettorali in linea con le precedenti competizioni elettorale a livello regionale.

Per questo ci sentiamo di ringraziare vivamente ciascuno degli elettori (il 14% dei votanti) per aver confermato il supporto al progetto del M5S, sicuri che rappresenti una buona base di consenso per le prossime comunali. Sentiamo la necessità di organizzare e strutturare ancor più la presenza del M5S per aumentare la sua presenza nella politica cittadina.

Anche alla luce di questo, non faremo mancare il nostro contributo a livello nazionale, in occasione dei nostri “stati generali”, affinchè il movimento possa rafforzarsi e rinsaldare il profondo legame con i cittadini della nostra comunità. Partiamo da qui, da e con i cittadini

per costruire i contenuti del progetto che ambisce a far ripartire (o forse dovremmo dire

“partire”!) Manfredonia. Attraverso il supporto alle elezioni regionali recepiamo il bellissimo messaggio del popolo sipontini a cinque stelle: “non arrendersi mai” e andare avanti con i valori e l’impegno del movimento per costruire il futuro della città , per fare di Manfredonia la grande comunità che merita di essere. Grazie!

(nota stampa)