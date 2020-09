Uccide la moglie e si suicida, si stavano separando

(ANSA) – TORINO, 26 SET – Omicidio-suicidio questa sera a Venaria, comune alle porte di Torino. Secondo le prime informazioni un uomo ha ucciso in strada la moglie, sparandole con una pistola detenuta illegalmente, che ha poi utilizzato pochi minuti dopo nella sua abitazione per suicidarsi. La coppia, sempre secondo le prime informazioni, si stava separando. E’ accaduto al civico 150 di via Druento. Costretto su una sedia a rotelle, l’uomo ha colpito la donna con diversi colpi di pistola per poi recarsi nella propria abitazione, non lontana dal luogo dell’omicidio, dove si è sparato alla tempia.