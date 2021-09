Del Mastro: “La destra riparte da Cerignola, offesa dalle infiltrazioni mafiose”

Aperitivo di programma, questa mattina al bar Reale di Cerignola, con i deputati di Fratelli d’Italia, on. Marcello Gemmato e on. Andrea Del Mastro, scesi a Cerignola per Antonio Giannatempo sindaco del centrodestra unito.

“La filiera istituzionale, con Fratelli d’Italia, è garantita ad ogni livello, per rilanciare una città offesa dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose”, ha esordito del Mastro, “qui ci giochiamo una battaglia che ha anche un gusto antropologico e morale”.

Ha parlato di “una visione lungimirante, sostenibile ma soprattutto votata alla legalità, dopo la vergognosa degenerazione che ha portato allo scioglimento. Il dato più inquietante è che chi l’ha sfregiata in tal modo oggi si ricandidi, con spudoratezza e immoralità, sebbene sappia che la sentenza della Cassazione lo rimanderebbe a casa un’altra volta e paralizzerebbe ancora Cerignola con un ulteriore commissariamento”.