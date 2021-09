Giannicola De Leonardis: “Franco lascia un vuoto incolmabile”

Per me, ma non solo per me e per tutti quelli che hanno avuto il piacere e l’onore di conoscerlo e incontrarlo, oltre che per i suoi familiari e le persone più care, la notizia della morte dell’On. Franco Di Giuseppe è terribile.

Ci lascia, e lascerà un vuoto incolmabile, un uomo generoso e infaticabile, un amico sincero e leale, un politico dalla straordinaria passione e capacità di visione, sempre aperto al dialogo, al confronto ma senza mai abdicare a principi e valori irrinunciabili. Sempre in prima fila in battaglie di grande valore, ma mai per interesse personale, al servizio della comunità e delle persone. Un riferimento prezioso per me, per il partito, per tutta la Politica che è stata la sua missione in una vita straordinaria che ha saputo affrontare con grande dignità e coraggio anche nei passaggi più delicati, ma sempre con un rigore esemplare, toni pacati e soffrendo in silenzio. Non è riuscito a vincere la sua ultima battaglia, che ha comunque combattuto con la sua consueta forza, da un letto d’ospedale dove era solo fisicamente per i rigidi protocolli vigenti, ma circondato da un enorme affetto, dalle preghiere di chi avrebbe tanto desiderato un epilogo diverso.

Il nostro rapporto personale era tale da considerarlo parte della mia famiglia, non un semplice leader, carismatico e sorridente, un esempio da seguire sempre prodigo di attenzioni e consigli e indicazioni. E della famiglia allargata di Fratelli d’Italia era il riferimento, nonostante la recente uscita di scena per godersi un meritato riposo che il destino non gli ha concesso.

Lo ricordo, lo ricordiamo tutti in questo giorno tragico con un dolore immenso e indicibile, i volti velati da lacrime ma anche con la consapevolezza della bellezza del tempo trascorso insieme a lui, delle emozioni vissute accanto e grazie a lui in un viaggio straordinario.

Grazie di tutto, caro Franco. Un forte abbraccio ai suoi familiari, da me e da Fratelli d’Italia.