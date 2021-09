Maria Teresa Valente: “Ricordi di un giorno che segnò Manfredonia”

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 26 settembre 2021. Maria Teresa Valente ha deciso di ricordare, tramite una nota social, una giornata importante per Manfredonia: il 26 settembre 1976. Un giorno ricordato anche con un interessante video RAI.

“Era una domenica esattamente come oggi quel 26 settembre del 1976 che ha segnato uno spartiacque doloroso tra il prima e il dopo nella nostra città. Prima di quel boato, che squarciò la tranquillità di una domenica come tante, eravamo una città piena di sogni e di aspettative; subito dopo abbiamo cominciato ad accartocciarci su noi stessi col cuore diviso a metà tra il diritto al lavoro ed il diritto alla salute”.

“Se ogni avvenimento deve insegnarci qualcosa, quanto accaduto con l’ex Enichem a Manfredonia deve insegnarci a diventare cittadini consapevoli. 𝗠𝗔𝗜 𝗣𝗜𝗨’ scelte subite dall’alto. 𝗠𝗔𝗜 𝗣𝗜𝗨’ mancanza di dialogo con e tra le istituzioni. 𝗠𝗔𝗜 𝗣𝗜𝗨’ vittime inconsapevoli e fragili del ricatto occupazionale. Molto bello ed emozionante il video di Chi l’ha Visto, che ricostruisce egregiamente ricordi e stati d’animo di un giorno entrato a far parte tristemente della storia di Manfredonia. 26 settembre 1976, per non dimenticare”, conclude Maria Luisa Valente.