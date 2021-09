“Ricerca personale per nuovo bar al centro di Manfredonia”

“Siamo in procinto di aprire un nuovo bar al centro di Manfredonia.

Per supportare il piano di sviluppo, stiamo ricercando persone energiche, attive e determinate per il ruolo di barista, gelataio e pasticcere.

La risorsa ricercata si occuperà di:

– accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e processo degli ordini, consegna e pagamento;

– eseguire in autonomia la preparazione dei prodotti in cucina per la vendita al pubblico;

– valutare la qualità del cibo seguendo le procedure aziendali in relazione agli standard di pulizia e igiene;

– utilizzare e mantenere in ordine le postazioni di lavoro unitamente alle attrezzature e al materiale di cucina;

– rispettare le norme HACCP e della sicurezza;

– preparare, conservare e stoccare le materie prime consegnate al bar;

– relazionarsi con disponibilità e correttezza con i colleghi.

Requisiti:

– disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi;

– flessibilità oraria e disponibilità al lavoro;

– capacità di lavorare in team;

– residenza/domicilio nelle vicinanze”.

Vi preghiamo se interessati a lasciarci un Vostro cv con numero di telefono al seguente indirizzo: newbarmanfredonia@gmai.com