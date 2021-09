Tito Serra, “benemerito cittadino”. A cura di Pasquale Ognissanti

La toponomastica cittadina è “sorprendente” (e non di rado suscita perplessità), con l’”assiemaggio” di nomi senza declinazione ed, ancora più, con la persistente dicitura di viale Manfredonia, quasi per ricordare a qualche “smemorato” che qui siamo a Manfredonia; ed occorre solo il toponimo di un viale?

Trattando, quindi. di toponomastica ci piace qui ricordare la figura dell’onorevole Tito Serra (Foggia 27.6.1835, Napoli 23.3. 1890, deputato nella 16^ legislatura del Regno d’Italia).

L’abbiamo scritto più volte. Prima ancora della costruzione della ferrovia Napoli-Portici, si era progettata la costruzione della ferrovia Napoli-Manfredonia (vi è la relativa documentazione); comunque, la costruzione di questa tratta di strada ferrata è stata caldeggiata dal sipontino Francesco Paolo Bozzelli, ministro degli interni nel 1848-49, poi inviso agli incoerenti Borboni e vieppiù ai Savoia, in quanto meridionalista, per cui non se ne fece nulla.

Nel contempo si costruiva la ferrovia Napoli-Foggia, con il prolungamento verso Barletta, tagliando fuori Manfredonia.

Per anni ed anni si è auspicato il collegamento a Manfredonia, ma niente da fare, intanto l’attività portuale crolla, l’economia langue, la vita sociale della comunità sipontina è al collasso. Gli atti consiliari del primo ventennio del Regno unitario è pieno di queste infauste notizie (“ricorsi storici”?).

Ed ecco che all’inizio del 1879, grazie all’interessamento dell’onorevole Tito Serra, si ha la notizia della concessione ministeriale per la costruzione della ferrovia Foggia Manfredonia; ed il consiglio comunale, il 19 maggio 1879, indirizza all’onoerevole atto di ringraziamento per l’opera svolta. Non solo; ma il.19 dicembre 1879, alla notizia dell’autorizzazione della movimentazione della terra per la costruzione della strada ferrata, gli concede la cittadinanza onoraria, con la seguente motivazione:

“L’onorevole sig. Serra Tito, deputato al Parlamento Nazionale vide lo squallore e l’inerzia d’un popolo laborioso e commerciale, studiò i mezzi per farlo risorgere e coimestò tali mezzi, col voto di tutti./ Egli operava senza millantarsi, senza dire ciò che faceva, e quando noi negammo a noi stessi il dritto di sperare, Egli ci fa vedere che si può mettere mano ai lavori della ferrovia, e ch’è deliberato anche la sistemazione del nostro porto,/ Egli ha ora compiuto i nostri voti col buon volere, con l’azione, col sagrifizio di se stesso, epperciò è tanto affezzionato alla nostra Città, quanto lo siamo noi stessi./ Ha dunque dritto alla nostra riconoscenza, epperciò propone che gli sia offerta la Cittadinanza Manfredoniana. Ed il Consiglio Comunale/ Com’un sol’uomo offre all’onorevole sig. Serra Tito, Deputato al Parlamento Nazionale la cittadinanza Manfredoniana, e lo dichiara benemerito cittadino” (Altra personalità…altra rappresentanza…)

Alla sua morte, nel 1890, il Consiglio Comunale sipontino, il 28 marzo, tramite il Sindaco, Barone Michele Cessa, e del cosnigliere comunale, Carlo Borgia, così si esprime:

“Ognun sa quella che il nostro Tito è stato per noi . L’efficace sua cooperazione in tutto ciò che interessava questa Città, rimane incancellabilmente scolpita nel cuore di ogni manfredoniano.”/ “più caro, al più sincero, al più distinto cittadino”/ “molto egli cooperò per noi, molto ci amò, perché molto egregiamente ed indefessamente seppe difendere e proteggere i nostri dritti

Adesso? Adesso la situazione è quella che è: la ferrovia ed il porto languono e…non solo loro!