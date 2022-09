Quali malattie possono essere trattate con le cellule staminali presso la clinica Swiss Medica

La terapia con le cellule staminali è una delle più grandi rivelazioni della medicina moderna. Grazie allo studio di queste cellule, negli ultimi trent’anni, la medicina ha sviluppato tecniche che permettono di curare o prevenire il decorso di alcune gravi malattie.

In questo articolo vediamo quali sono le patologie che possono essere trattate oggi grazie all’utilizzo delle cellule staminali.

Cosa sono le cellule staminali e quali sono i loro effetti terapeutici?

Le cellule staminali sono quelle cellule che, in condizioni idonee, hanno la capacità di differenziarsi in vari tipi di cellule specializzate (cellule del cuore, ossee, del sangue, cerebrali, etc.) o di dare vita a nuove cellule staminali.

Ma a cosa servono le cellule staminali?

Certe malattie e certe condizioni portano alla distruzione di alcune cellule. La terapia con cellule staminali consente al paziente malato di introdurre delle cellule sane nel proprio corpo. Cellule capaci di evolversi in cellule specifiche per sostenere o ripristinare la funzionalità dei tessuti o di innescare effetti terapeutici.

Quindi ecco a cosa servono le cellule staminali: sono usate nella “medicina rigenerativa” in cui si tenta di ottenere tessuti nuovi, per sostituire quelli danneggiati o malfunzionanti.

Si tratta di terapie avanzate e l’elenco delle malattie curate dalle cellule staminali cresce con l’avanzare della ricerca.

Cliniche sulle cellule staminali. Swiss Medica clinica

Nel mondo esistono diverse cliniche che effettuano terapie con cellule staminali. Tuttavia, è sempre bene riferirsi solo a cliniche specializzate.

La clinica Swiss Medica, ad esempio, è attiva nell’ambito della ricerca e dei trapianti di cellule staminali da oltre 10 anni.

Malattie trattate con cellule staminali in Swiss Medica

Nella clinica Swiss Medica è possibile tentare di trattare una grande varietà di malattie che comprendono:

disturbi neurologici

malattie del sistema endocrino

disturbi muscoloscheletrici

malattie dell’apparato digerente

malattie respiratorie

malattie reumatiche

Già molti pazienti hanno eliminato o ridotto i disturbi di diverse malattie grazie alla terapia con cellule staminali nella clinica.

Ed è per questo che in Swiss Medica le recensioni dei pazienti sono numerose. Di seguito riportiamo alcune malattie e le testimonianze di chi ha già effettuato un trattamento.

Sono parole utili per chi si sta domandando riguardo a Swiss Medica: quali sono i risultati del trattamento?

Sclerosi multipla

“Da quando ho iniziato la cura con Swiss Medica mi sento decisamente molto meglio”. Queste sono le parole dette da una paziente affetta da sclerosi multipla remittente-recidivante (SMRR).

La paziente ha effettuato il suo primo trattamento presso la clinica Swiss Medica nel 2016, ottenendo risultati che definisce “straordinari”.

Ha anche aggiunto: “Negli ultimi 5 anni siamo riusciti a fare cose che non avrei potuto fare senza la cura.”

Morbo di Parkinson

Carlo è un paziente di Milano a cui è stato diagnosticato il morbo di Parkinson 6 anni fa. Tramite amici è venuto a conoscenza della clinica Swiss Medica e ha effettuato il primo trattamento.

Carlo afferma: “Sono stato nei migliori ospedali ma non mi hanno dato i risultati che ho ottenuto in tre giorni che sono nella clinica Swiss Medica.”

Autismo

Swiss Medica, recensioni del padre e della madre di Dolev.

Dolev è un bambino con autismo che non parlava, non riusciva a dormire, non faceva gesti, non aveva reazioni di alcun tipo ed era arrivato ad avere anche 10 convulsioni al giorno. “Abbiamo visto i cambiamenti arrivare gradualmente… ha iniziato a dire parole che diventarono man mano frasi. Anche la sua vita quotidiana ha avuto grossi miglioramenti.”

Condizione dopo un ictus

Gerardina ha avuto un’ischemia cerebrale e aveva provato varie fisioterapie senza risultati: “Prima della terapia non si alzava e non si teneva in piedi, ora si alza e si mantiene in piedi e fa qualche passo con il bastone. Dice qualche parola di sua spontanea volontà e alcune le ripete. Sembra che piano piano stia migliorando.”

Artrite

Kate per 16 anni ha sofferto di forti dolori alle ginocchia e alla spalla destra. La malattia, iniziata come necrosi avascolare, ha portato a un’artrite infiammatoria sieronegativa con diverse cisti.

Dopo anni di terapie tradizionali non andate a buon fine, ha deciso di rivolgersi a Swiss Medica: “Ora, con le cellule staminali sto sicuramente sentendo un miglioramento…”

Centinaia di pazienti hanno detto la propria opinione. Chiunque volesse approfondire può trovare più informazioni su Swiss Medica Belgrado Recensioni.

Cosa può includere un programma di trattamento oltre alla terapia con cellule staminali

Un programma di trattamento con cellule di questo tipo potrebbe prevedere una stimolazione del sangue con il laser, utile per rafforzare il sistema immunitario e aumentare il numero di cellule staminali e la loro stabilità.

Anche la fisioterapia è molto importante a seconda del paziente e della condizione clinica. Può aiutare ad esempio a:

ridurre i processi infiammatori;

aumentare la capacità cardiovascolare e respiratoria;

diminuire i dolori causati dalle malattie;

attivare e rafforzare muscoli, nervi, organi interni;

e molto altro.

Ricerca clinica sulle cellule staminali: efficacia e sicurezza della terapia

Sono migliaia ormai gli studi compiuti riguardo all’efficacia e alla sicurezza sull’utilizzo di cellule staminali.

È bene ricordare che non tutti i pazienti sono uguali e che non è detto che si ottengano gli stessi risultati con le stesse patologie. I fattori da prendere in considerazione sono diversi, ad esempio:

stadio della malattia;

età;

esistenza di condizioni croniche.

Un’altra cosa da tenere a mente è la possibilità di alcuni effetti collaterali come febbre, mal di testa, vertigini, orticaria, costipazione e affaticamento. Effetti avversi che si riscontrano tuttavia di rado.

Conclusione

Chiunque volesse approfondire il discorso sul trattamento con le cellule staminali, dovrebbe rivolgersi solo a cliniche specializzate, chiedere referenze e farsi spiegare i vari protocolli e procedure.

Quando si parla di salute e di patologie è importante affidarsi solo a professionisti esperti e centri autorizzati. Centri di medicina regenerativa in cui sia possibile anche combinare varie terapie per raggiungere il massimo risultato.