Cerignola, Fiera del libro: si chiude con il botto tra Simone Cristicchi e Vittorio Sgarbi

Statoquotidiano.it, 26.09.2022 – Si è chiusa ieri sera la Fiera del Libro a Cerignola, con ottima partecipazione alle varie iniziative e, soprattutto, alle presentazioni dell’ultima giornata.

Tra gli ospiti, spacca Cristicchi conquistando il pubblico in sala e facendo registrare il soldout nella vendita del suo libro.

“Soddisfatti” le parole a fine serata di Rita Pia Oratore, presidente dell’associazione culturale Oltre Babele nata nel 2011 e principale organizzatrice dell’evento “Quest’anno abbiamo registrato anche affluenza anche dai comuni di Barletta, Trani, Andria”.

Giunta alla XIII edizione, la “Fiera del libro – Città di Cerignola”, una tre giorni di incontri con autori, spettacoli, mostre, momenti musicali, in cui particolare attenzione è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, quest’anno ha avuto luogo dal 23 al 25 settembre 2022 presso il “Roma – Teatro, Cinema E…”, nel pieno centro della città.

Preciso intento: lanciare forte e chiaro il messaggio secondo cui, in un tempo in cui spirano venti di odio e di intolleranza, la cultura si rende una necessaria forma di resistenza.

Per il quinto anno consecutivo, co-organizzatore della manifestazione culturale, l’“I.T.E.T. Dante Alighieri” di Cerignola e, a sostenere il progetto: l’Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerignola, nell’ambito del programma “Cerisummer”; la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e la Fondazione Monti Uniti di Foggia.

Tra le collaborazioni di questa edizione: Caritas Diocesana; Club per l’UNESCO di Cerignola; Fondazione Tatarella; GAL Tavoliere; Associazione Il Titolo; Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; libreria Ubik di Foggia; Servizio Civile Universale del Comune di Cerignola, Università di Foggia.

Seguitissimi soprattutto gli ospiti dell’ultima giornata: Simonetta Agnello Hornby, Nando Dalla Chiesa, Simone Cristicchi, Vittorio Sgarbi.

Hanno colpito le parole di Nando Dalla Chiesa, il figlio del generale e prefetto Carlo Alberto, ucciso il 3 settembre 1982, a Palermo, a pochi mesi dal suo insediamento come prefetto con l’incarico di contrastare Cosa nostra, così come aveva fatto nella lotta al terrorismo.

“La verità è difficile da vedere” le parole di Nando nel corso della presentazione del suo libro su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino “Ostinati e Contrari. La sfida alla mafia nelle parole di due grandi protagonisti”, introdotto da Mario Valentino.

E hanno spiazzato le sue dichiarazioni: “Borsellino non è stato ucciso perché era stata interrotta la trattativa tra Mafia e Stato, ma perché non doveva accedere alla carica di procuratore capo”.

Della felicità, invece, ha parlato Simone Cristicchi, introdotto da Marcello Corvino, tra musica, canzoni, riflessioni, davanti ad un uditorio rapito, nel corso della presentazione del suo libro “Alla ricerca della felicità”, che è anche uno spettacolo teatrale portato in tournée in tutta Italia dal cantante, scrittore, attore romano.

“La felicità attiene alla responsabilità umana, come un contenitore dove proteggere la bellezza che possiamo ancora salvare. E sono davvero poche le cose che contano”, l’esordio di Cristicchi, che ha tenuto subito a precisare che nel suo libro non intende dare risposte, ma piuttosto testimonianze di vita su come ogni essere umano può cercare e trovare la propria felicità.

7 parole, tuttavia, possono fare da guida, nella ricerca della propria felicità – così ancora il cantante romano – come un’impalcatura, a simboleggiare quello che San francesco chiamava ‘perfetta letizia’: l’umiltà, “cioè togliersi dal centro per dare spazio agli altri. Penso che sia meglio un anonimo per bene che un mediocre di successo. E umiltà è anche saper dire grazie”; e poi, l’attenzione, cioè volgere l’animo verso l’altro, cosa “che permette di uscire da uno stato di prigionia, importante nel momento storico che stiamo vivendo”; e ancora: la lentezza “per permettere alla nostra anima di raggiungerci, come dicono gli africani”; e poi, il cambiamento, inteso come il “riuscire ad avere la capacità di capire che tutto è in trasformazione e riuscire a trasformare una ferita”; e, quindi, il noi, cioè il “sentirsi parte di qualcosa di più grande di questa realtà, sentire che questa gentilezza gratuita che possiamo dare agli altri può influenzare la realtà anche se vogliono farci credere il contrario”; senza dimenticare l’importanza della memoria e del talento, “il talento attiene alla gratuità, e corrisponde a quel daimon, in greco (δαίμων), ossia quello spirito che ti porti dentro e fondativo, capace di farti sentire ciò a cui tu sei chiamato nella tua vita e realizzando il quale tu puoi essere felice. E la scuola dovrebbe essere un centro ricerca talenti, dobbiamo parlare di questo perché attiene alla felicità”.

E, tra le note della sua chitarra e parole capaci di risuonare nel cuore, ancora Cristicchi ha chiuso il cerchio del suo intervento soffermandosi sulla radice etimologica della parola Felicità, da cui nasce il senso profondo del significato di tale parola: “Deriva da Felix, parola in origine usata dai contadini dai quali veniva definito così un albero che dava frutto. Questo termine allora non veniva usato in campo psicologico: dunque siamo felici solamente se lo sono gli altri portando a compimento il nostro daimond e dando molto frutto”.

Un libro per tutti, anche per i ragazzi, nel suo discorso avvincente sulla vita e le radici profonde del genio del pittore Raffaello, quello di Vittorio Sgarbi da lui presentato.

Tra sghiribizzi, piedi fuori dalle scarpe, ad un certo punto della presentazione, cominciata in ritardo per il prolungarsi dell’intervento di Cristicchi, con disappunto dello stesso Sgarbi che ha evidenziato, con il suo solito essere senza peli sulla lingua “e non mi era mai capitato un ritardo della struttura, qualunque cosa sia accaduta comunque voi siete qui ad ascoltare”.

Vittorio Sgarbi, nel suo libro “Raffaello. Un Dio mortale” descrive con semplicità, partendo da Giorgio Vasari, biografo degli artisti, tutta la vita di Raffaello, passando per il concetto della mortalità e immortalità.

“Caratteristica del libro la multidisciplinarità, come sempre nei libri di Sgarbi”, come ha tenuto a sottolineare Annalisa Tatarella, ufficio stampa della Fondazione Tatarella, nell’ introdurre il famoso e autorevole critico letterario.

“Raffaello ha dipinto dieci volte più di Leonardo ed è morto che aveva metà degli anni di quest’ultimo” questa, tra le varie informazioni ricche e ben contestualizzate fornite da Sgarbi, in un costante riferimento ad opere realizzate dal pittore urbinate.

Raffaello morì in età giovane. Ebbe “una vita breve, ma la sua produzione fu intensa. “Non manca niente. Gli artisti che vivono un tempo breve riescono a dire in un modo contratto, concentrato, poiché sono di intelligenza creativa”.

Vittorio Sgarbi ha così composto, con la maestria che gli è solita, il suo racconto di Raffaello, dal commovente rapporto con il padre e la madre, al magistero di Pietro Perugino, e fino a menzionare le opere che fecero grande il pittore.

In particolare, sul rapporto con il padre, si è pronunciato così: “aspetto generalmente non considerato, ma il padre ha dato al figlio il proprio destino, e il figlio non si è ribellato.

Ha capito che lui non poteva fare da maestro al figlio, consapevole dei propri limiti, ed ha consegnato il figlio al maestro Pietro Perugino.

Senza quella coscienza dei propri limiti da parte del padre, senza quella direzione, Raffaello non sarebbe esistito.

E così ho capito che i padri sono fondamentali nella vita dei figli”.

In chiusura, Vittorio Sgarbi, si è concesso al rituale del firmacopie e delle foto con il lettore di turno con disponibilità e senza mai spazientirsi, facendo quasi pensare che le sue uscite plateali e altisonanti e televisive possano essere solo un fare pubblico di circostanza e di necessità.