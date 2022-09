D’Alba: “Aumento insostenibile costo energia, molti esercizi chiuderanno”

MANFREDONIA (FOGGIA), 24/09/2022 – “In qualità di Presidente di Impresa Puglia , con il Coordinatore dell’Associazione, Giovanni Tamburrano, ho partecipato lunedì scorso alla riunione sul settore del commercio indetta dall’Amministrazione Comunale di Manfredonia.

Nel corso dell’incontro Impresa Puglia ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di una incisiva azione istituzionale, in seguito alla consultazione elettorale appena svoltasi, nei confronti del nuovo Parlamento e del nuovo Governo per interventi strutturali finalizzati a contrastare l’aumento insostenibile dei costi energetici che, in caso contrario, determinerà l’inevitabile ed irreversibile chiusura di molti esercizi commerciali.

Sollecitato, nell’occasione, anche un incontro con il Commissario della Zona Economica Speciale, alla luce dell’attivazione dello sportello per favorire gli investimenti delle imprese, da tenersi unitamente a rappresentanti dell’Autorità Portuale e del Consorzio Asi”.