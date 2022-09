Elezioni, Emiliano: “PD e M5S alla Camera raggiungono il 50,45% dei voti”

FOGGIA, 26/09/2022 – “E’ avvenuto ciò che avevamo ampiamente previsto: con una intesa a livello nazionale tra PD e M5S avremmo giocato tutta un’altra partita. In Puglia, dove governiamo la Regione insieme, PD e M5S alla Camera raggiungono il 50,45% dei voti, superando il centrodestra unito che si attesta al 41,09%.

Non abbiamo ottenuto la maggioranza dei seggi in Parlamento ma, come coalizione di governo della Puglia, manteniamo salda la maggioranza dei voti espressi dai cittadini”. A dichiararlo il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Il Pd pugliese, che alle precedenti elezioni politiche del 2018 alla Camera, prese il 13,68%, oggi cresce di 3,14 punti percentuali – rileva il Governatore della Puglia – arrivando al 16,82%. Il M5S pur perdendo 16,98 punti percentuali rispetto al 2018, oggi è primo partito in Puglia con il 27,96% dei voti”.

Il Presidente della Regione ha poi voluto sottolineare gli elementi che accomunano Pd e il M5S. “Posso dire che queste due forze politiche sono unite da punti programmatici che hanno una impostazione progressista e democratica – ha commentato Emiliano – realizzare politiche inclusive, capaci di coniugare sviluppo economico e attenzione alle fasce più deboli della popolazione; portare a compimento la transizione energetica,

tema particolarmente sentito anche con riferimento alla decarbonizzazione dell’ex Ilva; superare il divario Nord-Sud come chiave di rilancio del Paese”. “Questo lavoro comune – ha concluso il Presidente della Regione – già è una realtà in Puglia. Spero che attraverso il dialogo e il confronto sui contenuti si possa avviare un cammino costruttivo anche a livello nazionale”. (norbaonline)