Fatone (M5S): “Con il 37% siamo il primo partito a Manfredonia”

In fine non posso non citare il gruppo di attivisti di Manfredonia, MoVimento 5 Stelle Manfredonia , sempre presenti con forza, passione, sacrificio e amore per la nostra amata città…loro sono la vera anima del Movimento locale. Il grandissimo risultato in provincia ci permette di rieleggere al Senato Marco Pellegrini e Gisella Naturale e alla Camera Carla Giuliano …siamo in ottime mani e dalla parte giusta. Caro Gianluca Totaro abbiamo basi solide su cui lavorare, con impegno e dedizione non ci sottrarremo alle nostre responsabilità….forza forza”.