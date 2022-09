Fdi stravince le elezioni, Meloni: “Governeremo per tutti gli italiani”

(Ansa) Al Senato la coalizione di centrodestra prende almeno 114 seggi e mette in sicurezza la possibilità di governare in autonomia. Alla Camera sfiora il 43 per cento e vola. Giorgia Meloni stravince e si prende l’Italia con gli alleati interni indeboliti e la Lega di Salvini vicina al crollo.

Tiene Forza Italia, almeno rispetto agli ultimi sondaggi. FdI è infatti nettamente il primo partito italiano con oltre il 26 per cento di consensi, seguito dal Pd che non sfonda il tetto minimo cercato del 20%. Exploit del Movimento Cinque stelle che rimane il terzo partito italiano. Crolla invece la Lega all’8,5 per cento tallonata da Forza Italia data all’8%.

“Se saremo chiamati a governare la Nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide, dando agli italiani l’orgoglio di sventolare il Tricolore”. Accolta da un grande applauso, la leader di Fratelli d’Italia, parla da ‘premier in pectore’, facendo un discorso ecumenico e salutando i militanti raccolti nell’Hotel Parco dei Principi per la nottata elettorale.

“Tutti ci davano in picchiata e la rimonta è stata significativa: siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando ieri notte dalla sede del Movimento.

Sui territori “abbiamo fortemente voluto allargare il fronte alternativo alla destra”. Poi, con l’inizio della campagna elettorale “si è rotto il confronto, che sui territori continuerà ad andare avanti. E’ evidente che si aprirà un’altra stagione dopo che avremo capito quali sono i numeri”. Lo ha detto Francesco Boccia (Pd) parlando del dialogo con il M5s a Porta a Porta. “Al sud la Lega non c’è più”, “io penso che nelle Regioni del sud i risultati possono confermare che un certo tipo di alleanza è ancora maggioranza larga”, ha aggiunto. (Ansa)