In Italia sono più popolari i casinò tradizionali o quelli online?

L’Italia ha una tradizione molto forte e antica relativamente al gioco d’azzardo. Infatti proprio su suolo italiano è nato nel 1638 quello che si può considerare il primo casinò al mondo, ed è sempre in Italia che intorno all’anno mille la Contessa Matilde di Canossa decise di “regolamentare” le bische clandestine con il fine di trovare risorse economiche per poter offrire servizi ai pellegrini che passavano per Bagni di Lucca, tappa della Via Francigena. Ma ora che spopolano i casinò online quali sono le abitudini degli italiani? Preferiscono recarsi in un casinò fisico o preferiscono giocare comodamente con i propri dispositivi mobili?

Per gli amanti dei grandi casinò, delle hall reali e delle atmosfere un po’ retro, su suolo italiano sono attualmente attivi tre casinò. Questi sono quello di Venezia, quello di Saint Vincent e quello celebre di Sanremo. Un discorso a parte va fatto per quello di San Marino, che non si trova in Italia da un punto di vista politico, ma è geograficamente in Italia.

Il casinò di Venezia come detto è la prima sala da giochi dell’umanità. Tale casinò ha due sedi, una in Ca’ Vendramin, e l’altra in Ca’ Noghera. Quella di Ca’ Vendramin è senza dubbio alcuno la più affascinante poiché si trova in un edificio storico, antica residenza dei Dogi di Venezia oltre che del maestro Richard Wagner.

Spostandoci più a Nord Ovest troviamo il secondo casinò, quello di Saint Vincent in Valle d’Aosta, denominato anche De La Vallée. Tale sala da giochi ha da poco compiuto 100 anni, è stata infatti aperta al pubblico nel 1921 e da allora è diventata una delle più prestigiose d’Europa.

Terza, ma non per importanza è la sala di casinò di Sanremo in Liguria. Città celebre anche e soprattutto per il Festival della canzone italiana, ospita questo casinò che è il più antico dopo quello di Venezia. Realizzato a fine ‘800 la sede è all’interno di un palazzo in stile liberty cosa che conferisce maestosità al casinò.

C’è da dire che però in Italia attualmente sono i casinò online come StarCasino ad aver maggior successo rispetto a quelli fisici. Ciò perché l’offerta di queste piattaforme virtuali è ricca e spesso garantisce bonus di benvenuto o promozioni settimanali che non ci sono nei casinò tradizionali. Inoltre con il miglioramento dei sistemi di sicurezza relativi ai pagamenti e alla protezione dei dati online, questi casinò virtuali permettono all’utenza di divertirsi, scommettere e depositare e prelevare denaro senza preoccupazione alcuna.

Il settore del gioco online cresce in Italia ogni anno del 10% e città come Roma, Milano e Napoli fanno registrare numeri di spesa da capogiro. Se si considera che i tre casinò fisici attivi in Italia si trovano tutti nel nord Italia, il dato su Roma e Napoli acquisisce ancora più valore. Molto probabilmente se i casinò fisici fossero dislocati sul territorio italiano ciò invoglierebbe maggiormente i giocatori e gli appassionati, ma è comprensibile come questi preferiscano le piattaforme virtuali al momento su cui hanno la possibilità di giocare 24 ore al giorno senza l’obbligo di spostarsi.

La conclusione è che dunque sono assolutamente più popolari i casinò virtuali in Italia rispetto a quelli tradizionali, nonostante sia su suolo italiano che è nato il primo casinò dell’umanità.