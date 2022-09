Torna il torneo di tennis “Open città di Manfredonia” (FOTO VIDEO)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 26 settembre 2022. Dopo due anni di assenza, causa pandemia, si torna a disputare, presso gli impianti sportivi “Salvemini” di Manfredonia, la seconda edizione del prestigioso torneo di tennis “Open città di Manfredonia.

Il torneo, aperto ai tennisti classificati ed amatori, avrà inizio il giorno 27 di settembre per terminare il 9 di ottobre e vedrà premiare con un cospicuo premio di € 2000,00, il vincitore e la vincitrice del singolare maschile e femminile.

Una manifestazione fortemente voluta ed organizzata, questa volta in collaborazione, tra l’associazione sportiva “New Tennis Club Salvemini” e la “Manfredonia Tennis Pro”, come precisato del Direttore Sportivo Domenico Castriotta. Una sinergia proficua ed importante nella organizzazione dei tornei e della scuola tennis locale, fucina di giovani talenti. Nella prima edizione, vi furono tennisti di livello internazionale, sia nel tabellone maschile che femminile, tra cui Hernan Casanova , attualmente numero 270 al mondo e Franco Agamennone, numero 108 al mondo.

L’obbiettivo dichiarato è quello di portare a Manfredonia, gente che disputa tornei internazionali, al fine di dare prestigio al torneo ed alla città. Una struttura all’avanguardia per la pratica del tennis, quella dell’Associazione. Sei campi, tra cui, tre in sintetico, due in terra battuta ed uno centrale in mateco che verrà presto rifatto per poter ospitare manifestazioni importanti.

“Il tennis a Manfredonia è in forte sviluppo, grazie agli ottimi risultati che stanno ottenendo i giovani talenti italiani, tra cui Berrettini, Musetti che fungono da richiamo per le giovanissime generazioni che si avvicinano alla pratica di questo sport”. Il torneo di tennis, tiene a precisare Domenico, porta il nome della città di Manfredonia, perché intende valorizzare non solo il tennis ma anche l’immagine della nostra città, legandola ad una manifestazione sportiva importante.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 26 settembre 2022