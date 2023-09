Aurelio De Laurentiis indagato a Roma per falso in bilancio

NAPOLI – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato a Roma per falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen, fatto dalla società napoletana nell’estate 2020. Il fascicolo è arrivato nella Capitale dalla procura di Napoli. Si tratta dunque di un atto dovuto.

A giugno del 2022, su mandato dei pm partenopei, la Guardia di Finanza aveva sequestrato le carte relative all’acquisto del nigeriano dal club francese del Lille, con perquisizioni svolte a Castel Volturno, Roma e Francia. Lo riporta l’agenzia Agi.