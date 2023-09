Fantastico. Martina Difonte in un film con Jean Claude Van Damme. Riprese anche in Puglia

Una nuova importante prova per Martina Difonte, la giovane attrice originaria di Lucera che ha mostrato grande versatilità e talento in diversi ambiti.

Dopo la recente partecipazione al programma di Pascal Vicedomini “Felicità”, in onda su Rai 2 in concomitanza con la Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, è in questi giorni a Mola di Bari impegnata sul set di un film con Jean Claude Van Damme attore protagonista, regia di Valeri Milev, produzione internazionale firmata da Andrea Iervolino e Monica Bacardi.

Dal 10 ottobre sarà poi in teatro, alla Sala Umberto a Roma, per la ripresa della tournée de “Il padre della sposa”, con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi.

Un periodo intenso e ricco di grandi soddisfazioni per lei, che arriva dopo tanta gavetta e senza scorciatoie tipo reality e talent, che regalano una visibilità effimera se non sostenuta da qualità, professionalità e studio.