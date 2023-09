Gino Lisa, ecco le immagini del nuovo E195 Lumiwings

FOGGIA – Dopo le anticipazioni italiavola.com, le conferme per il tramite di ch-aviation, poi la rivelazione della livrea, qui ci sono le immagini di Airbourne Colours di East Midlands – UK, la società che opera in attività cosmetiche su velivoli commerciali in genere. Un Embraer E195 è stato consegnato alla compagnia aerea greca Lumiwings per essere poi impiegato nei servizi aerei da Foggia.

L’aereo mostra una nuova livrea, il nome di battezzo Kefalonia e ancora l’immatricolazione provvisoria N391AZ.

L’aereo è un E195LR con msn 19000391. Il velivolo riceverà l’immatricolazione SX-LWD. A quanto pare la configurazione interna è per 118 posti. Lo riporta italiavola.com.