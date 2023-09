Il brigadiere di Foggia Tonino Mascione a “Cose Nostre” su Rai1

FOGGIA – Racconta l’omicidio di una giovane donna, Luisa Fantasia, la puntata di “Cose Nostre”, il programma condotto da Emilia Brandi, andata in onda ieri lunedì 25 settembre, alle 23.50 su Rai 1. Un lutto che il marito della vittima, il brigadiere di Foggia Tonino Mascione, non ha mai voluto rivelare a nessuno, neanche ai suoi figli, e che ha preferito seppellire nel passato per paura di riaprire una ferita profonda e difficile da rimarginare.

Ma i suoi figli non hanno mai smesso di cercare la verità e, oggi, dopo più di 40 anni, hanno deciso di raccontare questa storia.

Non solo per colmare un vuoto nella loro vita, ma per restituire a tutti noi la memoria di Luisa Fantasia, vittima innocente di mafia. Attraverso la loro testimonianza inedita, quella che verrà raccontata è la storia di una famiglia unita, di un amore incondizionato e di un peso inaudito che forse, solo attraverso le parole, può finalmente essere accettato.