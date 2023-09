Maltempo nel Foggiano, approvata mozione per chiedere stato di calamità

FOGGIA – Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la mozione per il riconoscimento dello stato di calamità naturale in seguito ai danni provocati dal maltempo sabato scorso e che ha messo in ginocchio il settore agricolo del Nord Barese e del Foggiano.

Primo firmatario della mozione è il consigliere Saverio Tammacco.

Il Consiglio, partendo dalla constatazione degli effetti devastanti causati all’orticoltura, all’olivicoltura, alla viticoltura e al florovivaismo, ha impegnato la giunta ad attivarsi per il riconoscimento dello stato di calamità da parte del ministero delle Politiche agricole, chiedendo allo stesso ministero e all’assessorato competente l’attivazione di un fondo straordinario. Lo riporta l’agenzia Ansa.